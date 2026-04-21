Ascale, del grupo Pamesa, debuta en la prestigiosa feria de Milán

Expertos en moda y tendencias de todo el mundo se encuentran estos días en Milán para conocer las novedades que ofrece la Semana del Diseño. Una cita que incluye diferentes actividades sectoriales, como el Salone del Mobile, entre el 21 y el 26 de abril. La firma del grupo Pamesa dedicada a la piedra sinterizada y las piezas de gran formato, Ascale, está presente por primera vez en este salón para ofrecer sus propuestas.

De esta manera, la compañía busca "consolidar su posicionamiento en el circuito internacional del diseño y reforzar su presencia ante profesionales de la arquitectura e interiorismo de todo el mundo. La cita en Milán supone una oportunidad clave para trasladar al ámbito internacional su apuesta por una piedra sinterizada cada vez más sensorial, donde la evolución de acabados y texturas adquiere un papel protagonista", apuntan.

Vista cenital de un diseño de Ascale. / Mediterráneo

Presencia internacional en Milán

Ascale se encuentra en el espacio S.Project 01 | A22, desde donde mostrará su última propuesta "en torno a las superficies de gran formato, a través de un discurso que combina innovación tecnológica e inspiración en la naturaleza". Los visitantes de la feria pueden comprobar el "desarrollo de superficies que van más allá de lo visual, explorando nuevas posibilidades en la interacción entre material, luz y espacio", gracias al uso de las tecnologías más avanzadas y un enfoque centrado en el detalle, que permite la creación de relieves, matices y efectos matéricos que aportan mayor realismo y riqueza a cada pieza, respondiendo a las demandas de una arquitectura cada vez más exigente y expresiva.

Tal como destacan desde la firma, la evolución se traduce en un planteamiento que combina precisión técnica y sensibilidad estética, en la que cada superficie está concebida para generar una experiencia más completa del espacio. Así, Ascale refuerza su compromiso con la innovación y con el desarrollo de materiales capaces de aportar valor tanto a nivel funcional como emocional dentro del proyecto contemporáneo".

Diseño aplicado en revestimiento y encimera. / Mediterráneo

Apuesta por el diseño y el valor añadido

La compañía, con sede en l'Alcora, aspira a ampliar límites con una propuesta basada en diseños de elevado nivel técnico y un alto valor añadido. Recientemente, Ascale ya estuvo presente en la cita de Marbella Design & Art 2026 con la creación del Auditorio Ascale, un recinto concebido por la interiorista Marisa Gallo, en el que los asistentes pudieron ver todas las posibilidades de la piedra sinterizada en proyectos de interiorismo, lo que demuestra la capacidad para adaptarse a diferentes usos y ser parte destacada de la configuración de espacios.