La exportación cerámica de Castellón cae un 15% antes de la guerra en Oriente Medio

La economía mundial está revuelta desde hace casi dos meses con la guerra en Oriente Medio. Desde ese momento, los precios de los combustibles han sufrido variaciones bruscas y se han cortado vías tan importantes para el comercio internacional como el estrecho de Ormuz. Pero antes del estallido de este conflicto, la exportación de cerámica ya sufría problemas, que tienen como causa la batalla arancelaria del pasado año.

Las ventas de azulejo español al exterior en los dos primeros meses del año se quedan en los 508,13 millones de euros, lo que supone un 14,69% menos que en el mismo periodo de 2025. Los datos solo de febrero reflejan una facturación de 267,55 millones de euros (-11,28%). La caída más fuerte procede, precisamente, del principal cliente del Tile of Spain, Estados Unidos, que en el arranque del presente año acumula un retroceso del 37,46%, con unas ventas por 54,35 millones de euros. Hace un año, la comercialización a este país atravesó un momento álgido, ya que muchos compradores aprovecharon los meses anteriores a la imposición de aranceles para tratar de sortear sobrecostes futuros. Finalmente, en agosto se puso en marcha un gravamen del 15% para los productos europeos.

Estados Unidos lastra las ventas exteriores

Con esta fuerte corrección a la baja, Francia se mantiene en la primera posición de la clasificación internacional de ventas, con 60,19 millones de euros, pese a que este país mantiene su tendencia a la baja de los últimos años, y en el primer bimestre de 2026 acumula una merma del 11%.

El tercer comprador es el Reino Unido, que muestra una recuperación muy tímida, de apenas el 0,9%, con 30,65 millones de euros. Otro país que avanza en ventas es Israel, con 25,21 millones de euros y una mejora del 4%. Del top 10 también llama la atención, de manera negativa, Marruecos, con un 30,1%.

Pendientes del efecto del nuevo conflicto

Dentro de un mes se conocerán los datos de exportaciones de marzo, en los que se conocerá el impacto del nuevo conflicto global. Las cifras revelarán si la incertidumbre ha perjudicado a la compra de materiales de construcción, más allá del propio foco de la guerra, y si la cerámica de Castellón ha podido aprovechar la caída de producción de otros competidores, ante la falta de suministro energético, como el gas natural en la India.