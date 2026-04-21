Porcelanosa ofrece una experiencia de diseño inmersiva en Milán

La ciudad de Milán concentra las miradas de los expertos en diseño de todo el mundo, con un conjunto de actividades desarrolladas a lo largo de toda la ciudad. Una de las más emblemáticas es el Fuorisalone 2026. Con motivo de esta cita, el showroom de Porcelanosa en Milán, ubicado en la céntrica plaza Castello, ofrece un conjunto de iniciativas para dar a conocer sus novedades.

La firma de Vila-real ha convertido su tienda en un apartamento boutique, bajo el concepto Casa Castello: your home away from home. Durante estos días atrae a profesionales y amantes del diseño "a una experiencia sensorial que trasciende la exposición tradicional, invitándoles a ralentizar el ritmo y a interactuar con cada espacio de una forma íntima y personal", mencionan.

Diseño inmersivo en Milán

Para ello, la multinacional española ha planteado una serie de acciones a lo largo de la semana, con el objetivo de que los visitantes vivan el diseño de una forma inmersiva. Desde afterworks hasta experiencias para conocer los nuevos acabados de Xtone en la cocina exterior Offroad Kitchen, de Gamadecor, con la chef Martina.

Destacará la presentación del nuevo material eco-sostenible Undora -desarrollado y producido por Krion-, compuesto en un 90% por minerales procedentes de sobrantes de mármol blanco y recortes cerámicos de proximidad, de modo que aúna nuevas soluciones de revestimiento con la sostenibilidad.

Colaboraciones y nuevos materiales

Además, para dar forma a Casa Castello y vestir las diferentes estancias, la firma ha contado con la colaboración de marcas españolas en diferentes sectores: Cerería Mollá, Create, Gandía Blasco, Heimat Atlantica, Inesita's, Lorena Canals, MyBarks, Rigido, Sally Hambleton, Silbon y Terria.

A lo largo de estos días, el punto de encuentro de Porcelanosa en la cuna del diseño italiano ofrece sesiones matinales y presentaciones específicas de producto, demostrando una vez más su amplio abanico de posibilidades y su apuesta por la innovación continua.