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Qualicer abordará el aprovechamiento del CO2 en la cerámica

Analizarán un proyecto que valoriza las emisiones para evitar repercutir los costes sobre el producto

Isidoro Giorgio Lesci, Elisa Rambaldi, Javier Rodríguez Zunzarren y Javier Rodríguez Ejerique.

Isidoro Giorgio Lesci, Elisa Rambaldi, Javier Rodríguez Zunzarren y Javier Rodríguez Ejerique. / MEDITERRÁNEO

Ramón Pérez

Castellón

Qualicer abordará en su próxima edición, que se celebrará el 10 y 11 de junio en el Auditori i Palau de Congressos de Castelló, la captura y la utilización del dióxido de carbono (CO2) en la industria cerámica.

Lo hará en una ponencia protagonizada por la responsable del área de Investigación e Innovación del grupo Italcer, Elisa Rambaldi; y por el profesor, CEO y fundador de IGL Innovation Foundry, Isodoro Giorgio Lesci. La sesión tratará el destacado proyecto de Italcer que implica conseguir la valorización del CO2 como materia prima para el sector de la construcción, evitando así repercutir los costes sobre el producto cerámico.

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Primera instalación en un año

Dicho proyecto ya ha superado la fase de laboratorio y se prevé disponer de una primera instalación industrial en funcionamiento en unos doce meses. Además supone una interesante oportunidad para grandes grupos con capacidad de inversión, suelo industrial y logístico disponible, pues esta tecnología supondría una oportunidad histórica de reducción de emisiones de CO2 en un momento decisivo por la inminente decisión de la Unión Europea de reducción de derechos gratuitos de emisiones al sector cerámico.

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