Venux llega a Casa Decor 2026 con espacio propio y dos colaboraciones

En el interiorismo contemporáneo, donde técnica y estética se integran con naturalidad, surgen propuestas que trascienden lo visual para convertirse en experiencias. En este contexto se sitúa Venux en Casa Decor 2026 con El Obrador, un espacio desarrollado junto a Viruta Lab que plantea una nueva forma de recorrer y habitar el diseño.

Ubicado en el antiguo Palacio del Marqués de los Vélez y Conde de Niebla, transformado en convento en 1926, el proyecto parte de una fuerte carga histórica que no busca replicar, sino reinterpretar. La intervención establece un diálogo entre pasado y presente desde una mirada actual, equilibrada y sin artificios, donde la memoria del lugar se integra sin imponerse.

El Obrador redefine la cocina como un espacio que va más allá de su función. Inspirado en la vida conventual, propone un entorno donde detenerse, observar y compartir adquieren protagonismo. La experiencia no es inmediata: la luz natural, la escala y la disposición de los elementos construyen una atmósfera que se descubre progresivamente. Todo invita a desacelerar y a prestar atención a lo esencial. Así, la cocina deja de ser un lugar de tránsito para convertirse en un espacio donde lo cotidiano se vive de forma más consciente. El diseño no busca destacar por sí mismo, sino acompañar la experiencia de manera sutil y coherente.

La piedra sinterizada de Venux actúa como eje del proyecto. Más que un acabado, es el punto de partida que articula encimeras, revestimientos y mobiliario, generando continuidad material. Las colecciones Taj Mahal y Laurent aportan matices complementarios: la primera introduce luminosidad y calidez, mientras la segunda incorpora contraste y profundidad gráfica. Juntas construyen un equilibrio visual que refuerza la identidad del espacio.

Elementos arquitectónicos como la bóveda de crucería, la altura y la entrada de luz natural potencian esta percepción, integrando la materia en la experiencia global del espacio.

La isla central se configura como el núcleo del proyecto. Diseñada junto a Línea 3 Cocina, combina la piedra sinterizada de Venux con madera ranurada de Rekker, generando un contraste equilibrado tanto en lo visual como en lo táctil. Más allá de su función práctica, la isla propone una relación más abierta y flexible con el espacio, adaptándose a distintos usos y momentos.

Continuidad visual

Los electrodomésticos de Siemens -vinoteca, horno y cafetera superautomática- se integran con discreción, resolviendo las necesidades técnicas sin romper la continuidad visual ni el carácter del conjunto.

Al final del recorrido, el refectorio introduce un cambio de ritmo. Frente a la riqueza del resto del espacio, aquí se propone una atmósfera más contenida, centrada en la pausa y la contemplación. La intervención se reduce a lo esencial: dos piezas de piedra sinterizada funcionan como asientos, reforzando la conexión directa con el material.

La luz natural adquiere un papel protagonista, entrando suavemente por el ventanal y transformando el espacio a lo largo del día. Este juego de matices genera una sensación de calma e intimidad donde el tiempo parece diluirse.

La presencia de Venux en Casa Decor 2026 no se limita a El Obrador, sino que se extiende a otros espacios, evidenciando la versatilidad de su material en distintos enfoques de diseño.

En el auditorio Opulus, diseñado por Miguel Muñoz, la propuesta adopta un lenguaje maximalista definido por la repetición y la intensidad visual. Aquí, Venux participa con Black Zimbabwe en el pavimento y con piezas de la colección Breccia Oniciata en mobiliario, reforzando el carácter expresivo del espacio.

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El Auditorio Opulus apuesta por un lenguaje maximalista y una propuesta contundente. / Nacho Uribesalazar / Casa Decor 2026

Por otro lado, en Ofuro, el baño de Ramon Soler diseñado por Carmen Barasona, se plantea una experiencia inspirada en la tradición japonesa. La propuesta apuesta por una relación más pausada con el tiempo, generando un ambiente íntimo y sensorial donde la materia cobra protagonismo a través de elementos como la bañera o el lavabo, realizados en superficies de estética sobria y atemporal.