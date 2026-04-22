Novedades en el ERE de las azulejeras Keraben y Saloni: habrá decenas de despedidos

Victoria Ceramics Spain es uno de los principales grupos de la cerámica de Castellón, con marcas tan conocidas como Keraben o Saloni. La compañía, propiedad de la multinacional británica Victoria PLC, ha incorporado novedades en los últimos tiempos, como una exposición en sus instalaciones de Nules o la puesta en marcha de una nueva línea de producción, para la que se han invertido 30 millones de euros.

Ahora, la firma está de actualidad por la presentación de un expediente de regulación de empleo (ERE), que afectará a una parte de su plantilla. Una decisión que se toma pocas semanas después del relevo en su cúpula, con la sustitución de José Luis Llacuna por Francisco Carvajal.

Reorganización en el área de oficinas

Desde Victoria confirmaron que se prepara "una reorganización estratégica, centrada principalmente en el área de back office, orientada a ofrecer a sus clientes el mejor servicio sustentado en la eficiencia y la mejora de la competitividad". Ahora se conocen nuevos detalles del ERE. Fuentes de la empresa señalan que el expediente "está planteado para 80 personas", todas de oficinas. "No afecta a personal productivo ni de almacén", recalcan.

El proceso negociador entre los responsables de Victoria y los representantes de los trabajadores analizará las características de este recorte de empleos. Además, es usual que en este tipo de situaciones se reduzca el número de despidos previstos inicialmente. El grupo azulejero justifica la medida para adaptar "su modelo a la coyuntura actual del mercado y a la realidad presente del sector cerámico, simplificando sus procesos en aras de brindar a sus clientes mayor agilidad e inmediatez en la atención y respuesta a sus necesidades".

Más ajustes en el sector azulejero

Este nuevo despido colectivo se une al repunte de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), como consecuencia de la incertidumbre generada por la guerra en Oriente Medio. Además, en los primeros meses de este año también se ha producido la salida definitiva de unos 120 trabajadores de Azteca Cerámica, que estaba en proceso concursal, más los 75 de la compañía Codicer, en Castelló.

En el primer trimestre de 2026 el número de afiliados a la Seguridad Social en el sector azulejero de la Comunitat Valenciana bajó en 238 personas respecto al cierre de 2025. Son 14.082 los empleados registrados, por los 14.321 del mismo periodo del año anterior.