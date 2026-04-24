El congreso Qualicer anuncia una nueva incorporación

El congreso Qualicer, que organiza el Colegio de Ingenieros Industriales de Castellón y que está dedicado a la evolución de la industria cerámica, anuncia la incorporación de un nuevo experto internacional como conferenciante. Es Luciano Galassini, considerado por la organización como una figura clave en el desarrollo internacional de la industria cerámica a través de Ceramics of Italy, recientemente retirado y actualmente activo en proyectos editoriales.

Participará en una sesión titulada Tile Valley, donde se tratará la evolución del sector a través de los ejemplos de España, Italia y Norteamérica. El planteamiento tiene que ver con la necesidad de mantener unas relaciones comerciales fluidas entre las regiones occidentales, que además tienen mayor capacidad para generar valor y sostener la calidad en todos sus ámbitos -productos, procesos y empleo-, impulsando al mismo tiempo la innovación y la mejora continua.

Una visión global de la industria cerámica

La sesión se iniciará con una intervención de Michael Kephart, figura clave en el desarrollo del clúster Tile Valley en Tennessee (EE. UU.), y dará paso a un diálogo con Luciano Galassini y con un experto español, actualmente en proceso de confirmación.

El coloquio abordará la aparición de este nuevo modelo industrial global basado en hubs productivos competitivos distribuidos entre distintos continentes. Tile Valley constituye ya un ejemplo relevante, integrando fabricantes de Brasil, Italia, China y Estados Unidos, junto con proveedores de tecnología y servicios de distintos países, entre ellos España.

Sinergias entre regiones occidentales

En un sector en el que la calidad no depende únicamente del producto, sino también de su integración en proyectos, instalación y adaptación a procesos de construcción industrializada, mantener capacidad industrial en los mercados occidentales se convierte en un factor estratégico para el equilibrio futuro del sector.

La sesión ofrecerá una perspectiva internacional, identificará posibles sinergias entre regiones y analizará cómo esta nueva estructura global puede influir en el futuro de la industria cerámica.