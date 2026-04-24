Mesa de trabajo
Porcelanosa analiza en su nueva tienda de Vila-real los cambios en el trabajo de los arquitectos
Profesionales del oficio expusieron las posibilidades de herramientas como la inteligencia artificial
El showroom de Porcelanosa en Vila-real -inaugurado el pasado mes de febrero, durante la 32ª Muestra Internacional de Arquitectura Global y Diseño Interior- acogió este jueves la primera mesa de arquitectura celebrada en el nuevo espacio, en la que se abordó cómo las diferentes herramientas -simulaciones digitales de diseño (BIM), la inteligencia artificial (IA) o la realidad aumentada (RA)- están transformando la manera de proyectar y concebir los espacios.
En la conversación participaron estudios de arquitectura de la provincia de Castellón: Ana Valiente, Atlas Arquitectura y Diseño, Carrascosa Arquitectos, Font Arquitectura, GCN Arquitectura, Jaime Portolés, Joaquín Latasa, Juan Antonio Quijano González y Vicente Picó Arquitectos. La periodista Gema Font fue la encargada de moderar el foro.
Tecnología y arquitectura en transformación
Durante el encuentro, los participantes compartieron su experiencia personal y la de sus respectivos estudios en la incorporación de estas tecnologías y en su adaptación a un contexto profesional en constante cambio.
Entre las experiencias compartidas, los profesionales coincidieron en la necesidad de asumir esta nueva realidad desde el aprendizaje continuo, destacando la importancia de utilizar herramientas que permiten optimizar tiempos y procesos. El panel de expertos también incidió en la creatividad y la capacidad analítica del arquitecto para interpretar y proyectar las necesidades de cada cliente.
Cierre con cata gastronómica
Al finalizar la mesa de debate, los asistentes pudieron degustar una cata de quesos con vino denominación de origen, realizada por Quesomentero Cheesebar.
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