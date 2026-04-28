Smalticeram lleva a Onda 'Materia en movimiento'

Tras su paso por Roteglia (Italia), Smaltilab Worldwide Tour 2026 hace parada desde hoy en Onda, en las instalaciones de Smalticeram España. La iniciativa, impulsada por Smalticeram Group, forma parte de una gira internacional que recorre distintas sedes del grupo en Italia, España, Estados Unidos, Turquía, Indonesia, Brasil e India, para acercar sus últimas soluciones tecnológicas a los principales mercados cerámicos.

Bajo el concepto Materia en movimiento, la edición de Onda convierte las instalaciones de la firma en un espacio de encuentro y diálogo técnico. El proyecto nace con la voluntad de trasladar la innovación al contexto real de cada mercado, mostrar sus aplicaciones de forma cercana y reforzar la relación con clientes y colaboradores desde una visión compartida de la cerámica industrial.

Proyecto 'Nautilus'. / Mediterráneo

Innovaciones

La parada de Onda reúne soluciones que combinan la decoración digital con acabados de alta definición y aplicaciones para optimizar los procesos productivos. Destaca SJ-Water, una serie de tintas digitales con formulación water-based, que reduce las emisiones de carbono y la presencia de olores, e incluye acabados glossy y matt, una cuatricromía de alto rendimiento y una tinta estructurante aplicable antes del secado. Su propuesta combina precisión, versatilidad y respeto medioambiental sin renunciar a la calidad estética.

Otra de las tecnologías es SJ-KLIMB, una aplicación digital que permite que la superficie cerámica adquiera volumen y materia. Su desarrollo posibilita generar espesores, coberturas y grandes dimensiones, con relieves definidos gracias al sincronismo gráfico. El resultado son piezas con mayor textura, contraste visual y sensación de profundidad.

En Smaltilab también se presentan proyectos desarrollados con SJ-SPACE, una tinta estructurante diseñada para responder al centrado gráfico, que intensifica el color en los bajorrelieves con gran precisión y permite sincronizar, en una sola aplicación, relieve y decoración. Su uso en línea simplifica procesos, aumenta la eficiencia y optimiza tiempos y recursos.

Por su parte, SJ-Unik, la cola digital de Smalticeram para la aplicación de granillas, aporta una alta precisión uniforme en toda la pieza. Su formulación avanzada minimiza las emisiones de carbono y elimina el olor, garantiza uniformidad de capa, versatilidad en distintos soportes y formatos, y estabiliza la deposición y mantiene los bordes nítidos.

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La gira de la firma continuará en Tennessee, Eskişehir, Tangerang, Araras, Morbi y Bolonia.