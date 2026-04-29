Dentro de Hábitat
El nuevo rumbo de Cevisama queda relegado a un pabellón menor de Feria Valencia
La cita está programada para septiembre, pocos días después del salón italiano Cersaie
La decisión de cancelar la feria Cevisama como evento independiente fue un jarro de agua fría para el sector cerámico de Castellón, que perdía de esta manera su principal escaparate internacional. La alternativa era formar parte de la feria del mueble y el hogar, Hábitat, que se celebra en septiembre, a partir de este 2026.
Quedan cinco meses para esta cita, que con el nombre genérico de València Inspira Diseño acogerá la feria Hábitat, Espacio Cocina SICI, Textilhogar y la nueva marca 360 by Cevisama. La organización destaca que Feria Valencia dispondrá de 10 pabellones y más de 110.000 metros cuadrados de exposición ya reservados. "La cifra supone un crecimiento cercano al 20% respecto a la última edición y consolida al conjunto de certámenes como la segunda mayor convocatoria europea en torno al hábitat", apuntan.
Un papel secundario para 360 by Cevisama
Además, adjuntan un plano con la organización del espacio, que revela el papel secundario que se concede a este intento de dar continuidad a Cevisama. Mientras los principales pabellones del recinto ferial valenciano, los que tienen como acceso directo el foro centro y oeste, quedan copados por las actividades habituales de Hábitat, la propuesta de 360 aparece relegada a una parte del pabellón 6, al que se accede a través de los pabellones 1 y 3, o bien por la entrada del foro norte.
La nota de Hábitat expone que este espacio "reunirá una cuidada selección de equipamiento de baño, superficies, revestimientos y soluciones para arquitectura, reforzando el enfoque hacia el canal contract". No se conoce todavía cuántas firmas acudirán a esta nueva iniciativa. Además de este emplazamiento hay un problema de calendario: Cersaie, en Bolonia, tiene lugar del 21 al 25 de septiembre, y no parece fácil estar presente en los dos salones a la vez, con lo que comporta el montaje de expositores, y teniendo en cuenta que los principales distribuidores del mundo estarán en Italia.
Un entorno compartido en Feria Valencia
El pabellón de 360 no estará solo. Al lado tendrá la instalación denominada Hotel Hábitat, que dará continuidad al Hotel Cevisama creado en la edición de 2025. La organización afirma que será "una de las instalaciones más emblemáticas del certamen, que recreará las distintas estancias de un hotel de diseño de la mano de un reconocido interiorista". Entre el acceso norte y el propio espacio estará el salón Nude, "escaparate del talento emergente con propuestas de estudiantes, jóvenes diseñadores, editoras y universidades".
La industria cerámica de Castellón ofreció su propia alternativa a Cevisama, con las actividades de Tile of Spain. Una programación que tuvo como escenario principal los showrooms de las firmas de la provincia. Entre tanto, el presidente de Hábitat animó a los empresarios azulejeros a recuperar su feria con entidad propia.
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