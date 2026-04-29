Protesta laboral frente a una empresa cerámica de Castellón

El sector cerámico alcanzó hace unos meses un acuerdo para el convenio colectivo que rige sobre estas empresas. A diferencia de las ediciones anteriores, en esta ocasión se alcanzó un pacto para tres años, con un aumento de sueldos del 3% para 2026, otro 3% para 2027 y un 2% para 2028. En los tres casos hay una cláusula de revisión de hasta el 1%, en caso de que el coste de la vida sea superior a lo acordado. También hay una reducción de jornada. En 2026 será de ocho horas, para pasar de 1.768 a 1.760. La misma cantidad se contempla para 2027, mientras que en 2028 será de 1.752. Pese a ello, en algunas compañías se producen fricciones entre responsables y trabajadores.

Un conjunto de trabajadores de varias firmas del grupo azulejero STN se concentró al mediodía del miércoles frente a las instalaciones de una de estas empresas, Alaplana, para protestar por lo que consideran desigualdades salariales entre los empleados del propio grupo. "El trabajo decente no es un privilegio" era el lema de la pancarta que llevaban estos asalariados.

Imagen de la protesta. / Mediterráneo

Protesta por la equiparación salarial

Con esta acción, los convocantes reclaman la equiparación de sueldos entre los trabajadores de las diferentes empresas del grupo. Algo que, afirman, no se produce. El grupo STN, con origen en Nules, es uno de los que más fabrica de España y comercializa diferentes marcas.