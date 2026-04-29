Vicente Bagán, presidente de la patronal de esmaltes cerámicos: "Es posible que la normativa europea de emisiones obligue a alguna empresa a deslocalizarse"

La reciente asamblea de la asociación que agrupa a las empresas fabricantes de fritas, esmaltes y colores cerámicos, Anffecc, nombró a Vicente Bagán como su nuevo presidente, en un momento marcado de nuevo por la incertidumbre. En su primera comparecencia ante los medios, reveló que desde la pandemia "estamos en un tobogán descendente, con una pérdida del volumen de ventas y sujetos a la situación geopolítica, por lo que ahora mismo no hay ninguna región en el mundo que tenga un buen comportamiento".

Los primeros datos llegados a la patronal indican que en el primer trimestre las ventas "estarán alrededor de un 5% por debajo", ante el retroceso económico global de la guerra. Una situación a la que se une el marco regulatorio europeo, con la amenaza de reducir las asignaciones gratuitas de CO2. "Ha habido un gran trabajo por parte de mi antecesor, Fernando Fabra, y de todo el equipo para estar presentes en las instituciones y defender nuestro sector", comentó, al tiempo que recordó la espera a conocer la resolución definitiva de recorte de emisiones sector por sector (benchmarks). "El que no se haya publicado puede que sea una buena noticia, porque se están haciendo negociaciones" en Bruselas, mencionó.

Presión regulatoria y pérdida de competitividad

Si no se rebajan las pretensiones de Europa, Bagán expuso que habrá "una pérdida de competitividad: si nos disminuyen los derechos tendremos que pagar más, y encima están sujetos a especulación, algo que debería eliminarse". El impacto puede alcanzar los 55 millones de euros en los próximos años solo para estas empresas. A raíz de ello, "es posible que alguna empresa quede afectada y se vea obligada a deslocalizarse". Por otro lado, se busca que Bruselas acepte a los esmaltes dentro de los sectores beneficiarios de ayudas por los costes indirectos por CO2. Algo que ya ha conseguido la cerámica.

En lo que respecta a los mercados, la inestabilidad se ha hecho notar en muchos países. "En la zona de Oriente Medio no tenemos grandes consumidores y las ventas no eran muy relevantes", detalla, aunque se ha detectado una caída en Argelia. "El año pasado hubo un aumento de compras por parte de las industrias azulejeras de este país, por lo que se adelantaron ventas en el segundo semestre del pasado año, y ahora tienen mucho stock y su mercado no está bien, por lo que se pasará un año complicado".

Energía, logística e innovación

Otros problemas son los derivados de los costes de la energía. "El precio del gas ha subido un 50% como mínimo, y creemos que por desgracia se va a mantener en esos valores durante los próximos meses, porque esto no tiene pinta de terminar pronto", expuso. A ello se suman los costes logísticos de importar materias primas para elaborar sus productos, si bien de momento no se han encarecido debido al conflicto bélico.

Como aspectos positivos, el presidente de Anffecc mencionó que por el momento "no hay ERTE" en estas empresas, aunque lo que pase "dependerá de la profundidad y de la duración del conflicto". Pese a las dificultades, defendió la necesidad de mantener la investigación y la innovación, algo que ha hecho de las firmas españolas referentes mundiales. "Es uno de los pilares del sector y tenemos que cuidarlo", aseguró, y desde Anffecc "vamos a estar trabajando en proyectos de innovación, sobre todo orientados a mejorar el impacto de las emisiones".

Peajes gasistas y acción conjunta

En cuanto a los nuevos costes de peaje de la red gasista, que puede repercutir en los clientes del clúster cerámico, el secretario general de la entidad, Manuel Breva, expuso que en el pasado "ya hicimos una acción conjunta para reducir los peajes, y logramos un ahorro de 450 millones de euros; veremos si hay que volver a hacer una acción conjunta" para evitar un nuevo sobrecoste.