Proceso concursal
El juzgado da un nuevo paso para analizar la oferta de compra de una azulejera de Castellón
Con este trámite se podrá decidir si la propuesta es idónea
Los tiempos de los tribunales son lentos, sobre todo en lo referente a los asuntos mercantiles en Castellón. El hecho de contar con una sola plaza para estas cuestiones, y la coincidencia con la puesta en marcha de la reforma organizativa de la justicia, han hecho que algunos casos acumulen más demora de la deseada por las partes implicadas.
Un ejemplo de ello es el proceso concursal de la firma Mayolica Azulejos, en l'Alcora, que en diciembre entró en esta situación. Pocas semanas después se hizo oficial la presentación de una oferta de compra de la compañía, que no solo incluye la unidad productiva por 3,23 millones de euros, sino quedarse con toda la plantilla, formada por unas 35 personas.
Nuevo avance en el concurso
Ahora, la sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Castellón ha dado un nuevo paso en este asunto, con el acuerdo de la fase de liquidación del concurso. Una decisión que fue aprobada el 23 de abril. Desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), detallan que a partir de la publicación de este edicto la jueza ya puede resolver sobre la idoneidad de las ofertas presentadas, una vez se reciban los informes oportunos por parte de la administración concursal.
Representantes de los empleados señalaron a Mediterráneo la inquietud que les provocan los tiempos procesales, ya que la plantilla ha consumido muchos días de ERTE, y necesitan saber con certeza si podrán retomar la normalidad con un nuevo propietario o, por contra, deben buscarse un nuevo trabajo. Desde enero han encadenado varios días de paro temporal al mes, y en abril hubo una parada de Pascua que se alargó hasta el día 21.
Inquietud en la plantilla
La empresa que pretende adquirir Mayolica es un grupo suizo, The Consortium Team, dedicado al "asesoramiento estratégico y comercial en materia de decoración, concepción, equipamiento, diseño, renovación y todas las operaciones de compraventa en Suiza y en el extranjero", indica su página web. Ya tiene unidades productivas en Portugal para fabricar muebles, y ahora sumaría a sus actividades una firma cerámica destinada a sus proyectos.
Este procedimiento es una muestra de los largos procesos que se siguen sobre empresas de Castellón. La consellera de Justicia, Nuria Martínez, ya pidió en un acto celebrado en la Cámara de Comercio la necesidad de contar con, al menos, una segunda plaza. "Sería una medida necesaria para descongestionar los órganos existentes y garantizar una justicia más ágil y eficaz para el tejido empresarial castellonense, con marcada vocación industrial y exportadora", dijo en su momento.
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