Congreso
Novedades en el congreso Qualicer: las últimas ponencias de empresas confirmadas
La cita tendrá lugar el 10 y 11 de junio en el Auditori de Castelló
El congreso dedicado a la calidad cerámica, Qualicer, sigue incorporando contribuciones técnicas de relevancia internacional y, en esta ocasión, refuerza su colaboración con el Grupo Kale tras una reciente visita de la organización al Research and Development Center de Kaleseramik y a su planta de fabricación de placa cerámica, en producción desde 2006, en los inicios de esta tecnología.
El Grupo Kale fue patrocinador de la primera edición de Qualicer en 1990 y participó activamente en sus primeras ediciones. La relación con el congreso volvió a coger fuerza con la participación de su presidenta, Zeynep Bodur, en la mesa de debate de apertura en 2016, en la segunda edición de la mesa La Globalización de la Calidad Cerámica. Kale se reincorporó como patrocinador en la edición de 2024 y sus contribuciones técnicas al congreso van en aumento.
Refuerzo de la colaboración internacional
El grupo destaca por su intensa actividad en investigación, habiendo colaborado durante los últimos diez años en distintos proyectos con los profesores Vicente Sanz y Enrique Sánchez del Instituto Universitario de Tecnología Cerámica (IUTC). Durante la visita, se tuvo la oportunidad de coincidir con ambos investigadores, lo que ha permitido confirmar que Vicente Sanz presentará en Qualicer una ponencia sobre calentamiento de aire por microondas, en colaboración con Kaleseramik y la Universitat Politècnica de València.
Asimismo, se ha acordado la presentación de una segunda ponencia centrada en la fabricación de placa de 2 milímetros. En la imagen, el Dr. Kağan Kayaci sostiene la carpeta de congresista anunciando esta contribución, que está previsto que sea presentada por Süleyman Soysal, Deputy General Manager in charge of Operations.
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