Porcelanosa contará con otro 'Nobel' de la arquitectura para sus premios

Los preparativos de una nueva edición de los premios Porcelanosa de arquitectura y diseño ya emprenden la recta final. La gala de entrega será el 27 de mayo, y la compañía de Vila-real ya ha dado a conocer el primer galardonado. La distinción honorífica de este año será para el arquitecto japonés Riken Yamamoto, que en 2024 obtuvo el prestigioso premio Pritzker, considerado como el Nobel de esta disciplina.

Será el noveno ganador de este título que reciba homenaje de Porcelanosa. El primero de ellos fue Álvaro Siza en 2012. En los años siguientes fueron Richard Rogers y Souto de Moura. En 2016 correspondió a Zaha Hadid. El estudio catalán RCR fue reconocido en 2018, y Toyoo Itō en 2023. El listado de premios Pritzker se completa con David Chipperfield en 2024 y Alejandro Aravena en 2025.

Trayectoria internacional de Riken Yamamoto

Nacido en Pekín (China), pero con la mayor parte de su trayectoria vital y profesional en Japón, ha construido a lo largo de su carrera una obra profundamente ligada a la relación entre espacio, sociedad y cultura. Entre sus intervenciones más reconocidas se encuentran la Universidad de Arte y Diseño de Nagoya Zokei, The Circle en el aeropuerto de Zúrich, el Museo de Arte de Yokosuka, la Universidad del Futuro de Hakodate, la Universidad Prefectural de Saitama y GAZEBO. Su arquitectura se extiende también a proyectos de uso mixto, edificios públicos y complejos residenciales en distintos contextos de Asia, como China, Corea del Sur y Taiwán, donde adapta su lenguaje a las particularidades sociales de cada lugar.

Galardonado con importantes reconocimientos, entre ellos el Premio Cristal del Foro Económico Mundial en 2025 y el Premio del Comisionado de Asuntos Culturales, Yamamoto se convierte en el noveno japonés en recibir el Pritzker, consolidándose como una figura esencial en la arquitectura contemporánea.

Labor docente y premios Porcelanosa

Además, ha desarrollado una destacada labor docente. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Kanagawa en 2024 y en la Universidad de las Artes de Tokio entre 2022 y 2024. Anteriormente, impartió clases en la Escuela de Posgrado de Arquitectura de la Universidad Nacional de Yokohama (2007-2011) y ejerció como rector de la Universidad de Arte y Diseño de Nagoya Zokei (2018-2022). Actualmente es profesor emérito y doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Yokohama.

En cuanto a los premios Porcelanosa, el 13 de abril concluyó el plazo de presentación de candidaturas. El jurado está formado por primeras figuras a nivel internacional, que tienen en común su extensa trayectoria y el hecho de contar a sus espaldas con actuaciones emblemáticas. Ellos son Rosa Agraz, cofundadora del estudio Arroyo Solís Agraz de México; Lázaro Rosa-Violán, director y director creativo de Lázaro Rosa Violán Studio; Ju-Wei Chen, fundadora y directora creativa de Txengo Studio; Antonio De Martino, vicepresidente del estudio de diseño integrado Gnosis Progetti; y Margherita Frezza, arquitecta del equipo de 2Portzamparc Associés.