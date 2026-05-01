Proceso concursal de Azteca Cerámicas: ya se ha liquidado el 30% del estoc, a la espera de vender la unidad productiva

Una de las empresas más conocidas del sector cerámico de Castellón, la alcorina Azteca, se encuentra en fase de liquidación desde el pasado enero, tras el concurso de acreedores declarado el pasado mes de octubre y el posterior expediente de regulación de empleo (ERE), que supuso el despido de la inmensa mayoría de sus 130 trabajadores. Desde ese momento se han iniciado los pasos para un cierre ordenado de la mercantil, que comenzaron con el proceso de venta del estoc disponible en la fábrica.

El administrador concursal de Azteca, Jesús Ramos, detalla que en estos momentos "ya se ha vendido un 30% de las existencias", un proceso que continuará en los próximos meses hasta vaciar el material fabricado y pendiente de comprador. Añade que esta operación "ha supuesto un ingreso de un millón de euros". Al frente de este operativo de venta hay un reducido número de empleados, menos de una decena, que se encargan de comercializar la máxima cantidad posible de este estoc. Comenta que este paso "se podría haber hecho con unos precios muy rebajados para vaciar las instalaciones de inmediato, pero he considerado que sería perjudicial y supondría una competencia desleal respecto al resto del sector", por lo que se tratan de aplicar precios similares a los de mercado.

Venta ordenada de existencias

Por otro lado, Ramos señala que está a la espera de la autorización judicial para proceder a la venta de la unidad productiva de Azteca. El objetivo es que este proceso se haga de manera directa y no mediante subasta. "Quien quiera hacerse con la nave y la maquinaria de manera conjunta debería ponerse en contacto con la administración concursal y presentar su oferta, para adjudicarse al mejor postor", una vez se tenga el visto bueno de la Sección de lo Mercantil de Castellón. En el caso de que las propuestas fueran consideradas insuficientes, se valoraría cambiar de estrategia y hacer la venta por lotes y mediante subasta.

En este caso "se dispone de tiempo para hacer una venta ordenada", con el fin de obtener el máximo dinero de la operación. Cuando una empresa entra en liquidación, uno de los problemas principales es la situación en la que quedan los trabajadores, que en muchos casos deben esperar al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) para percibir las indemnizaciones correspondientes. En este caso, los empleados despedidos ya las cobraron, por lo que el resto de fases de la liquidación no requieren de medidas urgentes.