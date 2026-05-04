Oferta de empleo
Una gran azulejera de Castellón busca trabajadores en plena crisis de Oriente Medio
Se ha hecho una llamada a través de redes sociales
La guerra de Oriente Medio y la amenaza de más sobrecostes por las regulaciones de la Comisión Europea son dos de las principales preocupaciones de la cerámica de Castellón. Una encrucijada a la que se suman los malos datos de exportaciones de los primeros meses de 2026. En los últimos meses ha habido empresas que han cerrado, como Azteca o Codicer, lo que ha supuesto el despido de la mayor parte de sus plantillas, y el grupo Victoria (con marcas como Keraben o Saloni) prepara la salida de unos 80 trabajadores mediante un ERE.
A pesar de este panorama, hay otros grupos que buscan incorporar a nuevos empleados. Es el caso de Lamosa en España, que tiene como principal insignia a Baldocer. La compañía ha hecho un llamamiento a través de redes sociales para sumar gente a la plantilla de su planta de Vilafamés. Según detalla esta convocatoria, los puestos a cubrir son para las secciones de prensas, esmaltadora, clasificación, rectificado y pulido, con roles tanto de operarios como de línea de mando en planta.
Contratación pese al contexto
Baldocer es el buque insignia del grupo mexicano Lamosa en Europa, desde su adquisición a finales de 2023. En el informe anual 2025 detallan que la operación reforzó "la oferta de productos con alto valor agregado", y que fue en el pasado año cuando se realizó el segundo y último pago por hacerse con la compañía de Castellón fundada por Felipe Peraire.
La búsqueda de nuevos empleados para Baldocer se produce después de un periodo de "capitalización de sinergias importantes en áreas operativas, administrativas y comerciales", detalla el balance de la multinacional. Además, se procedió al cierre de la unidad productiva de Roca Tiles, en la Vall d'Uixó. Lamosa expuso que se ha producido una "integración de las operaciones entre Roca y Baldocer en un solo centro productivo". Además, en 2025 "se puso en marcha una nueva línea de producción que apoyará el crecimiento en productos de alto valor y fortalecerá el servicio al cliente". Una novedad que podría estar relacionada con esta nueva oferta de empleo.
Ligera caída en el empleo sectorial
En lo referente al conjunto del sector en Castellón, los afiliados a la Seguridad Social en la industria cerámica durante el primer trimestre de 2026 son 14.082. Una cifra ligeramente inferior a los 14.122 del cierre de 2025. Eso sí, se nota el impacto de las últimas crisis: en el arranque de 2022 (antes de la guerra en Ucrania) los afiliados en la provincia eran 15.615.
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