El puerto de Castellón prepara una jornada dedicada a la cerámica

El puerto de Castellón se erige como una instalación de referencia para la industria cerámica provincial. La mayor parte de materias primas de importación tienen a estas instalaciones como punto de destino, mientras que en los últimos tiempos se han reforzado las estrategias para incrementar las exportaciones de producto terminado.

Dentro de estos propósitos, PortCastelló da a conocer que el 27 de mayo se celebrará la jornada PortCeramic Day. El corazón logístico de la cerámica. Una cita planteada para los profesionales del sector, en la que se expondrán las cualidades de este nodo logístico, además de las expectativas de futuro.

Ponencias sobre logística y geopolítica

La primera ponencia irá a cargo del director de la Autoridad Portuaria de Castellón, Manuel J. García, con el título de La industria cerámica, motor del puerto de Castellón. La otra sesión destacada irá a cargo del economista y profesor universitario experto en geopolítica Juan Carlos Martínez Lázaro, dedicada a los retos y oportunidades que plantea el comercio global con las tensiones arancelarias y los acuerdos comerciales con Mercosur y la India.

También habrá una mesa redonda en la que participarán representantes de la patronal azulejera, Ascer, las compañías Crimidesa, Portsur y transitarios, en la que se expondrán las ventajas de operar desde PortCastelló. "Hay menor congestión, mejor conexión sectorial, atención personalizada y menores costes logísticos, entre otras ventajas", destacan desde el puerto.

Magreb, premios y visita técnica

Otra mesa redonda se centrará en el Magreb, zona con la que hay un contacto continuo desde la provincia, y que también ofrece oportunidades para la cerámica. La jornada se completará con una entrega de premios a la excelencia de empresas exportadoras de la industria azulejera, el liderazgo en la importación de materias primas cerámicas y la trayectoria de navieras ligadas a este sector económico. La iniciativa se completará con una visita técnica a las instalaciones portuarias a bordo de un catamarán.