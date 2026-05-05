La cerámica de Castellón brilla en Frankfurt como hito de diseño y sostenibilidad

La cerámica tiene infinitas posibilidades técnicas y estéticas en el terreno de la construcción. Es algo que se repite de manera continua en ferias y eventos técnicos, y que se confirma con proyectos como una innovadora propuesta ubicada en Frankfurt. El corazón financiero de Alemania es la Capital Mundial del Diseño 2026, y uno de sus principales hitos tiene que ver con uno de los productos más señeros de Castellón.

Piezas de diferentes firmas de la provincia recubren una instalación, llamada Drac, que desde finales de abril se puede ver en el jardín del Instituto Cervantes de Frankfurt. Es la aportación española a esta capitalidad del diseño: una construcción con formas que homenajean a la arquitectura de Antoni Gaudí, una superficie de 150 metros cuadrados y que sirve como escenario para actuaciones artísticas y eventos, que se desarrollarán a lo largo de los próximos meses.

Cerámica de Castellón en Frankfurt

La oficina económica y comercial de España en Düsseldorf ha sido la promotora de esta iniciativa, que además de su estética impactante ayuda a dar visibilidad a una industria como la cerámica. Las escamas que recubren la estructura son de Natucer, del grupo Pamesa; mientras que las piezas interiores son de Decocer. El suelo es de Cevica.

La construcción ha sido ideada por el arquitecto José Ramón Tramoyeres, del estudio valenciano gglab, mientras que la ejecución ha corrido a cargo de Manolo García y la empresa Volúmenes y Vareta. Este hito del diseño no solo llama la atención del espectador, sino que también reúne cualidades en materia de sostenibilidad. El proyecto se puede desmontar en 17 partes, por lo que se puede volver a colocar en cualquier otro lugar.

Diseño, sostenibilidad y proyección internacional

Un ejemplo de ello es la propia concepción de la pieza, que fue creada en València para ser trasladada a Frankfurt en cuatro furgonetas. Esta posibilidad de reutilización la hace sostenible, además de los propios materiales que dominan la obra, como son la cerámica y la madera. La implicación del ICEX visibiliza las propiedades de este material característico de Castellón y su capacidad de adaptarse a todo tipo de usos.

El pabellón apenas lleva instalado unos pocos días, pero ya ha recibido una considerable atención en los medios alemanes. Se han hecho eco el informativo de la televisión Sat1 y el prestigioso periódico Frankfurter Allgemeine Zeitung, como uno de los principales ejemplos de esta Capital Mundial del Diseño 2026.