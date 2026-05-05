Aranceles, bloqueos y conflictos: el tablero que pone en jaque al azulejo de Castellón

Más del 70% de la producción cerámica de Castellón se destina a mercados exteriores. Estados Unidos, Francia, Reino Unido o Alemania son algunos de sus destinos más importantes, aunque los materiales del Tile of Spain llegan a más de 180 países de los cinco continentes. La plataforma de inteligencia competitiva que comparten la Diputación de Castellón, el Instituto de Tecnología Cerámica y la UJI, Vigilancer, ya ultima los preparativos de su nueva jornada anual, que en esta octava edición se centrará en los cambios continuos que se producen en el comercio internacional. Unos vaivenes que afectan de lleno al azulejo.

Con el lema de El tablero cambia, se desarrollará en la mañana del 21 de mayo en la Facultad de Ciencias de la Salud de la UJI, con el objetivo de desentrañar todas las claves que incumben a este ámbito, desde los aranceles de Estados Unidos hasta el bloqueo del estrecho de Ormuz en el conflicto armado de Oriente Medio.

Una jornada sobre geopolítica y comercio exterior

Para esta ocasión se ha traído un amplio elenco de expertos, que encabezará Miguel Otero Iglesias, profesor e investigador principal del Real Instituto Elcano, que trazará el mapa de la geopolítica mundial y sus consecuencias sobre la economía. Le seguirá Víctor Burguete, desde el Cidob (Barcelona Centre for International Affairs), que hará referencia a las implicaciones que las tensiones globales tienen sobre los mercados energéticos y las cadenas de valor, y cómo afectan a los costes de las materias exportadas.

El investigador del Instituto de Economía Internacional de la UJI, Bojan Shimbov, tratará sobre los riesgos que entraña el transporte internacional en estos momentos de incertidumbre, mientras que Cristina Martín Lorenzo, de la empresa Usyncro, abordará el uso de la tecnología y la inteligencia artificial en la logística.

Ciberseguridad y nuevas amenazas globales

La ponencia final irá a cargo del experto en ciberseguridad y hacker ético Deepak Daswani, que hará referencia a la seguridad en el entorno digital. Una amenaza internacional que puede ser tan dañina como los ataques físicos, y que en los últimos años ha ganado virulencia.

Las aportaciones de los conferenciantes ayudarán a los asistentes a interpretar los problemas y las posibles salidas a esta situación, cada vez más marcada por la volatilidad. La jornada está centrada en la industria cerámica, aunque desde la organización mencionan que también puede ser de interés para empresas exportadoras de otros sectores, además de estudiantes y profesionales que estén interesados en la temática. Las inscripciones ya están abiertas a través de las páginas web de Vigilancer y el ITC.