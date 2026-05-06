El congreso cerámico de la Cámara de Comercio de Castellón incorpora una nueva alianza

El congreso que prepara la Cámara de Comercio de Castellón sobre la industria cerámica, Ignite, sigue con los preparativos de esta cita, que se celebrará en el mes de septiembre. Después de haber anunciado la participación de Porcelanosa, el puerto de Castellón o los ayuntamientos de Castelló y l'Alcora como aliados estratégicos, ahora se anuncia la firma de un nuevo acuerdo con una prestigiosa institución.

Es la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, que desde hace medio siglo organiza los premios Alfa de Oro para reconocer las mejores aportaciones del clúster azulejero a la innovación.

Un aval científico para Ignite

Cámara Castellón detalla que esta colaboración parte "con el objetivo de sumar esfuerzos en el fomento de la innovación y la transferencia de conocimiento en el sector cerámico". La firma, realizada por la presidenta de la Cámara, María Dolores Guillamón, y el presidente de la SECV, Miguel Galindo, sitúa a la sociedad como una pieza clave en el engranaje del congreso.

De esta manera, la sociedad asume el papel de asesor técnico del congreso. Entre sus funciones principales destaca la colaboración en la definición de contenidos relacionados con materiales cerámicos y nuevas aplicaciones, así como la propuesta de expertos de relevancia internacional para participar en las mesas de debate y conferencias.

Revisión por pares y calidad científica

Además, la SECV colaborará activamente en el proceso de selección de ponencias "mediante un sistema de revisión por pares, garantizando la máxima calidad científica del encuentro", destaca la institución cameral.

Guillamón ha destacado la importancia de este acuerdo para el tejido industrial de la provincia ya que "refuerza nuestro compromiso con la competitividad de nuestras empresas. Al contar con el aval científico de la SECV, garantizamos que el congreso Ignite no solo sea el motor de la vanguardia tecnológica que el sector necesita para seguir liderando el mercado internacional".

Vínculo entre ciencia e industria

También ha subrayado que esta alianza responde al interés común de ambas instituciones por "fomentar la innovación y la investigación, asegurando que el conocimiento generado en los laboratorios llegue de forma efectiva a las empresas".

Por su parte, el presidente de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, Miguel Galindo, detalla que "la participación de la SECV representa una oportunidad estratégica para reforzar el vínculo entre ciencia e industria en un momento clave para la evolución del sector. Es fundamental apoyar plataformas como este congreso, que permiten generar un espacio de diálogo riguroso en torno a los materiales cerámicos avanzados y sus aplicaciones, facilitando que el conocimiento científico se traduzca en innovación real en las empresas".

Cita clave en septiembre

"Desde la SECV entendemos que este tipo de iniciativas son esenciales para asegurar la competitividad futura del sector cerámico español en un entorno global cada vez más exigente", añade.

El congreso será los próximos 28 y 29 de septiembre. El evento busca ser el epicentro del debate sobre el futuro del sector, abordando los retos técnicos y de sostenibilidad a través de ponencias de alto nivel y la colaboración de expertos internacionales.