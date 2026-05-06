El Real Madrid vuelve a confiar en Porcelanosa para renovar su estadio

Porcelanosa es una de las compañías de referencia de Castellón, y sus productos están presentes en importantes proyectos arquitectónicos repartidos por todo el mundo. Uno de los ejemplos recientes es la remodelación del estadio Bernabéu del Real Madrid, con la mejora de las zonas VIP, restaurantes, vestuarios, aseos, gradas y accesos preferentes. Una actuación que se pudo apreciar el año pasado, con motivo de la entrega de los premios anuales de arquitectura y diseño.

La colaboración se ha mantenido en el presente año, con una segunda fase de mejora. Un ejemplo es el túnel de acceso al terreno de juego, con el uso del compacto mineral Krion 1100 Snow White, instalado en los laterales a modo de lamas, que genera un original juego visual en combinación con Krion 6704 Navy Blue, ubicado en la parte no pisable de los escalones. "Esta fusión aporta profundidad visual y refuerza la narrativa espacial del recorrido", mencionan desde la compañía.

Nuevas mejoras en el Bernabéu

Mientras, en los pasillos internos de la zona de vestuarios, se ha apostado por Krion Lux 6901 como material de revestimiento, que responde a los requisitos de higiene, resistencia y fácil mantenimiento propios de este tipo de áreas. Esta superficie también se ha utilizado en otras partes del mismo espacio, junto a Krion 1100 Snow White.

Unas mejoras que se podrán apreciar en el acto de entrega de los premios Porcelanosa, que en su XVII edición volverá a tener como escenario el estadio Bernabéu. La cita será el 27 de mayo, como referencia para profesionales de la arquitectura, el interiorismo y el ámbito empresarial.

Una gala en uno de los grandes iconos de Madrid

Tal y como detallan desde Porcelanosa, "el complejo permitirá articular una velada que combinará diferentes momentos y atmósferas". La zona mixta dará la bienvenida a los asistentes con la copa inaugural, generando un primer punto de encuentro e interacciones profesionales. A continuación, la Sala de Prensa acogerá el acto central en el que se desvelarán los nombres de los premiados y homenajeados, antes de dar paso a la cena de gala final, que tendrá lugar en el Palco de Honor, uno de los enclaves más exclusivos del estadio.

El evento contará con el patrocinio de Banco Santander y la colaboración de Arkoslight, Engel & Völkers, Miele y Occident. Una cita que volverá a reunir a destacados perfiles del panorama nacional e internacional en un contexto que ejemplifica la evolución del diseño y la arquitectura vinculada al entorno urbano.

Homenaje a Riken Yamamoto

Además de premiar a los mejores proyectos presentados en la presente convocatoria, en la gala se dará un reconocimiento a Riken Yamamoto, premio Pritzker de arquitectura 2024.