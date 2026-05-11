La presidenta de la Diputación de Castellón exige a Bruselas rectificar la política de CO2 para salvar el empleo cerámico

Después de meses de reivindicaciones por parte de la industria cerámica y de un retraso de varias semanas, la Comisión Europea ya ha dado a conocer los criterios de reducción de asignaciones gratuitas de CO2 para la industria de los 27. Pese a la petición de la cerámica española e italiana para reducir las pretensiones de Bruselas -argumentan que no se puede incentivar una descarbonización que todavía no es posible en sus fábricas-, la propuesta no experimenta ninguna variación. De este modo, se espera un aumento de costes de más de 100 millones de euros anuales.

Una de las primeras reacciones ante este varapalo es la de la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina. Exige que la institución comunitaria rectifique para "salvaguardar el empleo de las 70.000 familias que viven de la cerámica en la provincia". La nueva propuesta regulatoria de la Comisión Europea en el marco del Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) "pone en jaque a la cerámica de Castellón, de la que dependen uno de cada cuatro empleos en nuestra provincia", advierte la presidenta.

Exigencia de rectificación a Bruselas

"Europa debe revisar la propuesta y garantizar que la transición ecológica se desarrolle con plazos y herramientas compatibles con la realidad industrial y el futuro de miles de familias", indica Barrachina, para añadir que la Comisión "muestra su total desconocimiento de la realidad industrial de nuestra provincia, ya que la cerámica es eficiente y sostenible, produce con las mejores técnicas disponibles, es una industria de las más dinámicas e innovadoras y se posiciona como líder en cuanto a desarrollo tecnológico y calidad", recuerda Marta Barrachina.

Por ello, la presidenta de la Diputación insta a la Comisión Europea a revisar la nueva propuesta regulatoria en el marco del Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) para el periodo 2026-2030 porque "penaliza a las empresas cerámicas más eficientes y avanzadas, que son las de nuestra provincia".

Reclamación al Gobierno de España

Barrachina también pide que el Gobierno de España dé un paso al frente en defensa de la cerámica y desarrolle todas las medidas necesarias que urge la industria de Castellón. "Si hay un sector económico especialmente castigado por el Gobierno de Pedro Sánchez, es el sector cerámico español. Y, concretamente, en lo referente a la cogeneración, que es vital para la competitividad del sector azulejero ya que permite el aprovechamiento simultáneo del calor y el autoconsumo eléctrico", indica la dirigente provincial.

La presidenta de la Diputación se trasladó a Bruselas el pasado mes de abril para defender el manifiesto "Por el futuro de la cerámica europea" junto a otros representantes institucionales de la provincia, la Comunitat Valenciana y la región donde se concentra la producción cerámica italiana, Emilia-Romagna, así como las patronales cerámicas Ascer y Confindustria Ceramica, que representan cerca del 80% de la producción europea de baldosas cerámicas.

El peso de la cerámica en Castellón

La presidenta de la Diputación recordó que "la provincia de Castellón no se entiende sin cerámica, ya que hablamos del futuro de uno de cada cuatro empleos y de 18 municipios con producción cerámica, donde esta industria fija población y genera oportunidades y bienestar".