La sostenibilidad del azulejo centra una jornada en la UJI

El Aula Vittoriano Bitossi de Innovación Sostenible de la Universitat Jaume I celebrará el próximo 21 de mayo una nueva edición de sus jornadas anuales bajo el título Sostenibilidad como estrategia de competitividad industrial, un encuentro que reunirá a representantes del ámbito académico, institucional y empresarial para reflexionar sobre los principales retos y oportunidades de la industria en el actual contexto de transformación sostenible.

La jornada tendrá lugar en la Escuela de Doctorado y Consejo Social y se enmarca en la actividad divulgativa del Aula, impulsada conjuntamente por la Universitat Jaume I y Colorobbia, con el objetivo de fomentar la transferencia de conocimiento y el diálogo entre universidad e industria en el ámbito de la innovación sostenible.

Apertura institucional y enfoque europeo

El acto se iniciará con la apertura institucional a cargo de David Cabedo Semper, vicerrector de Innovación, Transferencia y Divulgación Científica de la Universitat Jaume I, y de Enrique Sánchez Vilches, director del Aula Vittoriano Bitossi de Innovación Sostenible.

El programa incluye dos ponencias centradas en el papel estratégico de la sostenibilidad en la industria europea. Raquel Torruella, Innovation Manager de A.Spire, abordará la hoja de ruta de la sostenibilidad para las industrias europeas, mientras que Iván Albertos, responsable de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de BASF, analizará los retos y oportunidades de la química para un futuro sostenible.

Mesa redonda con industria y cerámica

La jornada continuará con una mesa redonda que contará con la participación de directivos y expertos del sector industrial y cerámico, entre ellos representantes de Camacho Recycling, Equipe Cerámicas, Porcelanosa, Victoria Ceramics Spain y de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio.

Con esta jornada, el Aula Vittoriano Bitossi reafirma su compromiso con la sostenibilidad entendida como palanca de innovación, competitividad y desarrollo industrial responsable, consolidándose como un espacio de referencia para el análisis y el debate sobre los grandes desafíos que afronta la industria cerámica, principalmente.