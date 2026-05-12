El congreso Ignite refuerza su perfil internacional con embajadores de Italia, Brasil, India, China o México

La Cámara de Comercio de Castellón impulsa la celebración del congreso Ignite, dedicado a la cerámica y que se celebrará en el mes de septiembre. En las últimas semanas se ha dado a conocer el nombre de Pedro Hernández como director técnico, y la incorporación de Porcelanosa, los ayuntamientos de Castelló o l'Alcora, PortCastelló o la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio.

El secretario general de la Cámara, Jesús Ramos, detalla novedades sobre esta convocatoria, entre las que destaca la voluntad de atraer talento y aportaciones del ámbito internacional. "Una de las novedades estratégicas que introduciremos es la figura de embajador de Ignite", detalla. "Son las personas que más nos van a ayudar a que el mensaje y la innovación que surjan del congreso tengan un alcance global". Para ello se cuenta con gente "en mercados tan relevantes como Italia, Brasil, India, Portugal, China, Corea del Sur, Turquía o México".

Embajadores para reforzar el alcance global

Una novedad que se añade a la colaboración de instituciones como el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial e Innovación (Ivace+i), "que también nos ha ayudado en todos los centros que tiene repartidos por el mundo para buscar conocimiento", especifica.

Este refuerzo de la internacionalización también se plantea con las propias fechas del congreso. "La decisión no es baladí, porque se celebra justo al terminar la feria Cersaie, con lo que asistentes procedentes de Asia o América tendrán más fácil venir a nuestro país y asistir a nuestra propuesta".

Más alianzas

La mirada global también se refleja en las colaboraciones con instituciones de prestigio internacional. Jesús Ramos menciona que están "avanzadas las negociaciones para firmar convenios con instituciones de referencia como la asociación italiana Acimac, incluso con la aportación de ponentes a las jornadas". Desde el ámbito académico, "colaboramos con centros de prestigio como las universidades de Aveiro (Portugal), Módena (Italia), Limoges (Francia) o la Universidade do Extremo Sul Catarinense en Brasil".

También se trabaja en la incorporación de la Cátedra de Innovación Cerámica de Vila-real, el Instituto Tecnológico de Química de Valencia o la Universitat Politècnica de Catalunya.

Más peso para los ingenieros químicos

Dentro de las novedades, Ramos avanza un mayor peso de los ingenieros químicos. "Estuvimos analizando qué colectivos son los más específicos que nos pudiesen ayudar en un congreso de este tipo, y vimos que los más adecuados eran los químicos, por lo que se les ofreció su adhesión, les gustó mucho la idea y participan de forma muy activa". Una colaboración que también se aplicará a los arquitectos, como prescriptores de los nuevos usos de la cerámica. "Es algo que refuerza nuestra transversalidad", defiende.

En cuanto a las diferencias respecto al planteamiento de las últimas ediciones de Qualicer, el secretario de Cámara Castellón afirma que la calidad "y la excelencia técnica del producto cerámico ya son valores intrínsecos y consolidados en nuestro sector, por lo que era el momento de elevar nuestro discurso". Además de divulgar novedades y tecnología, "queremos que Ignite sea un espacio para las relaciones, el negocio y el intercambio de ideas".

Programa y ejes del congreso

En lo referente a los tiempos, Jesús Ramos menciona que la próxima gran cita en el calendario de preparativos "será a finales de mayo o en la primera semana de junio, cuando ya estará cerrado y publicado el programa del congreso en su página web". Un momento que califica de "fundamental para que la gente se inscriba; es muy difícil apuntarse si no se sabe qué materias se van a tratar ni qué ponentes intervendrán".

Una vez se aporte la columna vertebral de este evento, "hay casi cuatro meses de plazo para que la gente pueda analizar y valorar su inscripción, sobre todo los que vengan de lugares más lejanos, que necesitan de planificación".

Inteligencia artificial, geopolítica y sostenibilidad

Ya se aportó que las líneas generales de Ignite estarían centradas en las novedades técnicas, la geopolítica o la sostenibilidad. "Un elemento muy importante será la inteligencia artificial aplicada al sector cerámico", desgrana. Además, en las últimas semanas se vuelve a hablar con fuerza de la geopolítica, después de que el pasado año estuviera marcado por los aranceles de Estados Unidos. Ahora se está pendiente de Oriente Medio, con las implicaciones en los costes energéticos y la cadena mundial de suministros. Unos asuntos que formarán parte de este congreso. En cuanto a las instituciones públicas, "tenemos el respaldo pleno de la Conselleria de Industria, así como de la Diputación de Castellón y los ayuntamientos del triángulo cerámico", concluye.