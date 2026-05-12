Grupo Pamesa presenta resultados: los costes energéticos ya se notan en las cuentas

Exporta a 162 países distintos y concentra al 22% de todo el empleo del sector cerámico de Castellón. Por eso, los resultados anuales de Pamesa Grupo Empresarial son relevantes para conocer la evolución de la principal industria provincial. La conclusión del presidente de la compañía, Fernando Roig, es que los próximos años "serán complicados", ante las dificultades geopolíticas y las trabas normativas de las diferentes administraciones.

Una muestra de ello es el resultado de 2025. El beneficio antes del pago del impuesto de sociedades fue de 101 millones de euros, lo que supone un descenso del 11,4% respecto a los 114 de 2024. Una cifra que se da pese a un ligero aumento del 1% en las ventas. El presidente del grupo reveló que este desfase hay que encontrarlo en el pago de derechos de emisiones de CO2. Si en 2024 ascendió a 12,7 millones de euros, un año más tarde se disparó hasta los 25,2 millones. Una partida que seguirá creciendo si la Unión Europea acaba aplicando la normativa ratificada el lunes, y que reduce de forma drástica las asignaciones gratuitas de CO2. "Se recortaron los derechos de emisión de 2024 a 2025 y de 2026 a 2030 se va a reducir más", expuso. Si a todo el sector le supondrá un coste adicional de 100 millones de euros al año de media, "a nosotros nos tocará una parte importante", dijo.

El coste del CO2 lastra el beneficio

Entrando en el detalle de los resultados, Fernando Roig comentó que la gestión "ha sido buena dentro de las dificultades que hemos tenido con el precio del gas". Sobre la guerra en Oriente Medio, mencionó que este año "el coste de la energía ha subido del 14 al 16%". Para resolver esta dificultad, apunta a que se deberá "trabajar mejor para poder ahorrar energía, que es fundamentalmente a lo que estamos dirigiendo todas nuestras inversiones: tener menos coste energético, ser más sostenible y emitir menos CO2".

Las ventas de cerámica ascendieron a 926 millones de euros, los mismos que en 2024. Las ventas de energía fueron de 46 millones (+16%), y las materias primas fueron de 177 millones (+6%). En total, las ventas fueron de 1.147 millones de euros. Las previsiones de este 2026 son de un crecimiento de ventas de entre el 3% y el 5%.

Inversiones para eficiencia y descarbonización

Uno de los apartados más destacados fue el de las inversiones. Este año se destinan 120 millones de euros, algo por encima de los 117 de 2025. Entre las principales medidas está la puesta en marcha del primer horno 100% eléctrico. "Estará dentro de dos o tres meses", explicó, más los 74 millones del plan de energía renovable y baterías, con el nombre de Pamesa Net Zero.

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