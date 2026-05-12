Comprobaciones
Los nuevos productos cerámicos aumentan la demanda de pruebas de laboratorio del ITC
Aplicaciones como las láminas de gran formato o las baldosas de exteriores impulsan este servicio
Los pavimentos cerámicos están muy presentes en los hogares, pero no tanto en usos para exterior. Entre otras razones, porque se cree que estos materiales son muy resbaladizos en suelo mojado. Una impresión que ya no se corresponde con la realidad, como defienden las propias industrias del sector o el Instituto Tecnológico de la Cerámica (ITC), que es un referente nacional a la hora de realizar ensayos para conocer las cualidades de los productos.
Alfredo Beltrán es el responsable de validación de producto y de la Unidad de Calidad y Auditoría del ITC, quien defiende que los nuevos modelos surgidos de las fábricas cerámicas "tienen un comportamiento muy bueno ante el deslizamiento, incluso sin necesidad de tener relieves muy marcados". Destaca que el laboratorio del ITC "fue pionero, a mediados de los 80, para acreditar las características de las baldosas, y desde hace casi 20 años cuenta con equipos de rampa para analizar el deslizamiento".
Nuevos usos y más ensayos
Unas comprobaciones que en los últimos años "han crecido ante la aparición de nuevos modelos, como las láminas de gran formato, o a la hora de crear baldosas para su uso en piscinas". También ante la creciente moda de usar modelos pensados para el exterior. "Son piezas de un mayor grosor, que aparecen en terrazas para hacer pasillos y dar continuidad al diseño de las estancias en interiores", apunta Beltrán.
A cada nueva idea en marcha, las empresas requieren nuevos ensayos y de la certificación correspondiente para su exportación a otras partes del mundo.
Funcionamiento
El laboratorio del ITC dispone de dos equipos de rampa para medida del ángulo crítico de deslizamiento, tanto con pie calzado como con pie descalzo. Además, hay equipamiento complementario "que nos permite dar respuesta a una amplia variedad de necesidades del mercado", detallan desde el instituto tecnológico, para añadir que "somos uno de los dos laboratorios en España que cuenta con todos los tipos de ensayo de deslizamiento que se realizan en la mayor parte del mundo, y el que más años lleva acreditado para realizarlos".
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