Resultados
Pamesa mantiene el ritmo de inversiones, con la electrificación como plan estrella
El objetivo pasa por esquivar las dificultades por los costes energéticos
Pamesa Grupo Empresarial ha presentado sus resultados de 2025, que han arrojado un balance estable de producción, ingresos y ventas. La principal diferencia tiene que ver con una reducción de beneficios, derivada del aumento de los costes por el pago de derechos de emisión de CO2. Si el año 2024 acabó con un beneficio de 114 millones de euros, el de 2025 se quedó en los 101.
Para tratar de ganar competitividad en este apartado, el grupo presidido por Fernando Roig mantiene sus inversiones, que en 2026 ascienden a 120 millones de euros, tres más respecto al pasado ejercicio. Las principales actuaciones son, precisamente, las dedicadas a la energía.
Apuesta por la energía y la descarbonización
El grueso de este apartado se dedica a Pamesa Net Zero, con 74 millones de euros. Como ya se anunció hace unos meses, es una plataforma de generación de energía solar, con una potencia de hasta 80 megavatios de generación, y 366 megavatios de almacenamiento en baterías. Roig sostuvo que son las baterías el elemento que marca la diferencia. Generará el equivalente al consumo de 34.000 viviendas medias en España, y evitará la emisión de 31.000 toneladas de CO2 al año.
El presidente de Pamesa también aportó más detalles sobre el primer horno eléctrico del grupo, en la sociedad Ecoporcelánico, de Onda. "Creo que estará instalado en dos o tres meses", detalló. La empresa Kerajet es la encargada de este proyecto. En cambio, el plan de hidrógeno verde "está complicado", reconoció, debido a las "necesidades técnicas que se han producido" y ante la necesidad de "conseguir un poder calorífico capaz de poder competir con el gas natural".
Mejoras industriales y estrategia de grupo
Además, se han incluido la reciente presentación de las mejoras en el showroom de Natucer, la ampliación del expositor de Ecoceramic, un nuevo secadero en Natucer o una línea de gran formato de 120x280 en Pamesa.
En cambio, Fernando Roig expuso que por el momento no hay intención de hacer más compras, después de la adquisición, el verano pasado, de Natucer. "En todo este año estamos poniendo en orden la empresa, y se invierte bastante para mejorar su fabricación", explicó para justificar esta decisión.
Materias primas y minas en Teruel
Por otro lado, hizo referencia a la actuación de minas en Teruel para lograr materias primas. Un proceso que se aceleró tras el inicio de la guerra en Ucrania, que impidió la llegada de arcillas desde ese país. "Vamos a continuar con las minas que tenemos y, si tenemos posibilidades, tenemos contactos con el Gobierno de Aragón para explotar otras", detalló.
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