Resultados del grupo Pamesa: esto es lo que cobra un trabajador del gigante cerámico

Los resultados del grupo cerámico Pamesa correspondientes a 2025 muestran una estabilidad en ingresos y beneficios, con una facturación total de 1.147 millones de euros y unas ganancias antes del impuesto de sociedades de 101 millones. El presidente de la compañía, Fernando Roig, también dedicó parte de su presentación a la generación de empleo.

Destacó que la plantilla asciende a 3.469 personas, lo que supone un aumento del 12% respecto al cierre de 2024, gracias a la incorporación de 372 empleados. De todos los trabajadores, el 97% son fijos, y suponen el 22% del empleo total del sector.

Empleo y estabilidad laboral

Como cada año, uno de los aspectos más llamativos tiene que ver con las condiciones salariales. ¿Cuánto cobra un empleado del grupo Pamesa? Fernando Roig expuso que una persona con un año de antigüedad y trabajo a turnos percibe 2.306 euros netos al mes, con 12 mensualidades. Esto supone una remuneración de 27.672 euros al año.

"Con los datos del INE, el sueldo es un 38% superior al sueldo medio español y un 23% más respecto al sector cerámico", mencionó. Además, se cuenta con "diferentes incentivos que durante el último año se han incrementado un 30%, haciendo que los trabajadores hayan cobrado más de 10 millones de euros más durante todo el año 2025", expuso.

Salarios e incentivos

De paso, hizo el desglose de los costes salariales que corresponden a la empresa. "Para que nos hagamos una idea, un trabajador tipo con una antigüedad de un año cobra un 56% del total, y el 44% restante es lo que pagamos de Seguridad Social o el IRPF del trabajador".

Fernando Roig detalló que la corporación tiene más de 1.000 proveedores. "Son los mejores del sector, tenemos muy buena relación con ellos y todo el mundo quiere trabajar con el grupo Pamesa", aseguró. Dentro de la presentación de resultados, hubo referencia a la colaboración con cinco centros especiales de empleo de la Comunitat Valenciana, que involucran a un total de 85 usuarios en tareas de enmallado y trencadís.

Colaboración social y deportiva

También hubo referencia a la colaboración con entidades deportivas, como el Villarreal CF, el Valencia Basket, el Pamesa Teruel de Voleibol o el equipo de motociclismo Aspar Team. Y en el ámbito social, mostró su satisfacción por el funcionamiento del Roig Arena de València, en el que Pamesa "no solo aporta patrocinio, sino identidad; hemos contribuido con la cerámica en todo ello y nos sentimos muy orgullosos de que todo el recinto esté forrado de cerámica", tanto en el interior como en la fachada.