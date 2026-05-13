El congreso Qualicer anuncia una nueva incorporación del sector cerámico de Castellón

El congreso dedicado a la calidad cerámica, Qualicer, ya se encuentra a menos de un mes de celebrar su próxima edición. Una cita que tendrá lugar los días 10 y 11 de junio en el Auditori de Castellón, con organización exclusiva del Colegio de Ingenieros Industriales de Castellón.

Este jueves se hará la presentación oficial, pero unas horas antes se ha revelado el nombre de una nueva empresa del sector que formará parte de la programación de Qualicer. Es la firma Equipe Cerámicas, que en los últimos tiempos ha encabezado la innovación en la electrificación de los hornos, con una unidad ya en marcha en su planta de Onda, y otra de mayores dimensiones que se ultima en las instalaciones de Figueroles.

Equipe gana protagonismo en Qualicer

El CEO de Equipe, Rogelio Vila, estará presente en la mesa de debate de apertura del congreso. Junto a él estará Julio Pascual, director general de Lamosa en España. La mesa es un formato consolidado desde 2014, en el que a lo largo de sus distintas ediciones han participado los principales líderes empresariales de la industria mundial, empresarios y directivos de referencia, como Clark Cornelius (Panariagroup, EE. UU.), Graziano Verdi (Italcer, Italia), Manuel Ángel Murillo (Colorker, España), Federica Minozzi (Grupo Iris, Italia), Sergio Narváez (Lamosa, México), Alfredo Peña (Graiman, Ecuador), Víctor Almeida (Interceramic, México), Shreekant Somany (Somany Ceramics, India), Franco Manfredini (Casalgrande Padana, Italia), Zeynep Bodur Okyay (Kale Group, Turquía), John Turner Jr. (Dal-Tile Corporation, EE. UU.), Vittorio Borelli (Fincibec y Confindustria Ceramica, Italia), Fernando Roig (Grupo Pamesa, España), Alfonso Panzani (Ricchetti Group, Italia), Bong Kuan Shin (Niro Ceramic Group, Malasia) y Alain Delcourt (Cerame-Unie / Agrob Buchtal, Alemania).

Equipe está integrada en el grupo Italcer, que recientemente se ha incorporado al grupo Wienerberger. No será la única participación de esta compañía. Se incorpora también al programa técnico del congreso y, en este sentido, tomará parte del segundo día, dedicado a sostenibilidad y tecnologías de descarbonización, con la presencia de Junior Desenzi, responsable de eficiencia energética de Equipe Cerámicas, quien presentará una ponencia sobre el horno eléctrico.

El horno eléctrico, uno de los focos del congreso

Desde la organización del evento inciden en que han pasado cuatro años desde una sesión dedicada a la fábrica eléctrica, que cerró Qualicer 2022. "Desde entonces, el horno eléctrico ha sido uno de los temas más comentados en el sector, aunque hasta el momento no se había presentado un trabajo técnico con datos detallados como el que será expuesto en esta edición del congreso", apuntan.

Entre los aspectos que se mencionarán estarán la eficiencia energética, la productividad, la competitividad industrial y el comportamiento operativo del horno eléctrico en condiciones reales de producción, aportando una información de enorme interés dentro del actual marco de descarbonización y transición energética.

Castellón, punto de encuentro internacional

Además, anuncian que hay participación confirmada de ponentes y representantes procedentes de Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Italia, México, Reino Unido, Turquía y España, "consolidando nuevamente a Castellón como uno de los grandes puntos de encuentro internacionales de la industria cerámica".