El PP pide que el Gobierno sea "contundente" en la defensa de la cerámica

La Comisión Europea no cambia su posición y mantiene un fuerte recorte del 34% a las asignaciones de derechos gratuitos de CO2 para la industria cerámica. Ahora hay abierto un plazo de alegaciones, que podría suponer cambios ante la decisión definitiva. El Partido Popular ya ha realizado diferentes iniciativas para que el Gobierno de España se implique más frente a Bruselas.

El portavoz de Industria y Comercio del PP en Les Corts, Salvador Aguilella, pide que "Europa rectifique, porque si se aplica el recorte, las pérdidas para el sector superarían los 200 millones de euros sumando fritas y esmaltes, un coste insostenible para su supervivencia". Además, reclama que el Ejecutivo nacional "sea contundente" con los dirigentes comunitarios.

Iniciativas del PP en Les Corts y el Senado

La propuesta presentada por los populares en el parlamento autonómico se ha aprobado con la abstención del resto de grupos políticos de la cámara.

Por otro lado, la senadora Carmina Ballester ha defendido a la cerámica en una sesión en la que se ha reprobado a la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, por su actuación en el apagón del pasado año. La también alcaldesa de Onda invitó a la ministra "a que visite la realidad del sector cerámico de Castellón, que está penalizado por no producir con esta tecnología verde que aún no existe". Ballester añadió que no se puede pedir a las empresas "que lideren la transición ecológica sin ofrecerles herramientas reales, tecnología viable y condiciones competitivas. Eso no es ecologismo; es cargarse el futuro de una tierra".

Presión desde el Parlamento Europeo

Desde el Parlamento Europeo, la representante del PP Susana Solís reclama que nuestro país "haga lo mismo que ya están planteando otros países como Italia: oponerse a esta propuesta en el Consejo y tratar de bloquearla. No tendría sentido que otros gobiernos defendiesen a su industria mientras España permanece callada".

Como motivo de esperanza, afirma que Bruselas "abre una puerta" a un cambio al reconocer la posibilidad de revisar la metodología para sectores especialmente afectados, quienes han trasladado formalmente esta problemática a través de sus federaciones europeas. "Y ese es exactamente el caso de la industria cerámica".