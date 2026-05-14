El congreso Qualicer hará una sesión sobre "el primer clúster cerámico del siglo XXI"

Isaac Nebot, director de la Escuela Superior de Cerámica de l'Alcora, participará en Qualicer 2026, la XIX edición del Congreso Mundial de la Calidad del Azulejo y del Pavimento Cerámico, que se celebrará en el Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón los próximos días 10 y 11 de junio.

En una reunión de trabajo celebrada hoy en la sede del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Castellón se ha concretado su participación en la sesión.

Nueva incorporación al programa de Qualicer

En esta sesión, el congreso ya había anunciado la participación de Michael Kephart, líder del proyecto de desarrollo de fuerza laboral de Tennessee designado por la patronal norteamericana TCNA (EE. UU.), y de Luciano Galassini, figura clave en el desarrollo internacional de la industria cerámica a través de Ceramics of Italy, actualmente retirado, pero todavía activo en proyectos editoriales relacionados con la industria de la baldosa cerámica.

La sesión analizará las distintas iniciativas que se están desarrollando en Tennessee para concentrar en su territorio la industria de fabricación de baldosas cerámicas, entre ellas todas las relacionadas con el desarrollo y formación de la fuerza laboral especializada.

El valor de la experiencia de Nebot

En este ámbito, pero también en el conjunto de aspectos estratégicos necesarios para la consolidación de un clúster industrial competitivo, la aportación de una figura con un conocimiento transversal de todo el sector como la del director de la Escuela Superior de Cerámica de l'Alcora será de gran valor.

Durante la reunión también se ha revisado el programa definitivo del congreso, que será presentado a la prensa a principios de la próxima semana y que en estos momentos está realizando las últimas confirmaciones.

Un congreso con trayectoria internacional

El congreso, creado por decisión de la Junta Provincial del Colegio en diciembre de 1988 y celebrado ininterrumpidamente desde 1990, contará además con un workshop especializado sobre temas de deslizamiento que se celebrará la mañana del día 12 de junio en la sede del Colegio, situada en Avenida del Mar 46 de Castellón.

El workshop estará dirigido por Richard Bowman, experto internacional en esta temática y uno de los pilares fundamentales del desarrollo, no solo de esta línea de trabajo, sino del proyecto completo del congreso desde las primeras ediciones.

Castellón como punto de encuentro mundial

QUALICER 2026 cuenta ya con la participación confirmada de ponentes y representantes procedentes de Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Italia, México, Reino Unido, Turquía y España, consolidando nuevamente a Castellón como uno de los grandes puntos de encuentro internacionales de la industria cerámica.