El PP de Castellón reclama un "plan de emergencia para la cerámica"

El Partido Popular de Castellón ha reivindicado, una vez más, la puesta en marcha del plan de emergencia de la cerámica, impulsado por el PP y aprobado ayer en la comisión de Industria de Les Corts Valencianes, como solución a los problemas que la aplicación de la ideología energética por parte del Gobierno de España y su inacción en Europa está causando al sector.

El secretario general del PPCS, Salvador Aguilella, ha afirmado que "Pedro Sánchez prefiera castigar a la cerámica antes que aplicar medidas y defender en Europa a un sector del que dependen más de 70.000 empleos directos e indirectos en nuestra provincia".

Críticas al Gobierno por la situación del sector

"Nos estamos jugando el futuro industrial de Castellón, el empleo de miles de familias y la competitividad de un sector que es clave para la Comunitat Valenciana y para toda España. Y frente a eso, el Gobierno de España sigue castigando al sector y sin una posición firme en Europa".

Para Salvador Aguilella, secretario general del PPCS, "nos jugamos mucho en Europa porque el anuncio de recortar el 34% los derechos gratuitos de emisión para el periodo 2026-2030, un aumento de 200 millones en costes medioambientales, es una amenaza frente a la que no podemos permanecer impasibles". Y para Aguilella, "esto es precisamente lo que una vez más hace el Gobierno de España, ponerse de perfil y no exigir, con firmeza, lo que el sector merece".

Defensa del plan de emergencia

El secretario general del PPCS ha defendido que "la cerámica española es la más eficiente del mundo en consumo energético y con menos emisiones por metro cuadrado producido", pero ha recordado que "hoy todavía no existen alternativas tecnológicas viables y asequibles para sustituir el gas natural en muchos procesos industriales".

El plan de emergencia propuesto por el PPCS plantea la compensación de los costes climáticos y acceso a financiación europea para una descarbonización realista, compatible con la actividad industrial y el empleo.

“Aún hay margen para actuar”

Aguilella ha recordado además que la Comisión Europea ha abierto una consulta pública hasta julio sobre los nuevos parámetros de emisiones y ha planteado por primera vez la posibilidad de crear "parámetros de referencia alternativos específicos por sectores".

"Todavía hay margen político para evitar este golpe al sector. Pero para eso hacen falta gobiernos que defiendan a la industria, no gobiernos que callen o miren hacia otro lado", ha afirmado.

El peso de la cerámica en Castellón

La cerámica "da de comer a miles de familias en Castellón con 70.000 empleos directos e indirectos. Pero además es un valor añadido para toda la Comunitat Valenciana y para España entera, que ve reforzado su músculo económico con la inyección que proporciona el sector". "Si les abandonamos, perdemos todos", ha manifestado Aguilella.

Defensa de la cogeneración

Aguilella también ha subrayado la importancia de la cogeneración para garantizar la viabilidad del sector cerámico.

"Sin cogeneración no hay competitividad y sin competitividad no hay futuro para la cerámica", ha señalado el dirigente popular, quien ha criticado que el Gobierno de Sánchez lleve "más de cuatro años bloqueando las subastas comprometidas, generando inseguridad regulatoria y castigando a un sistema que mejora la eficiencia energética y reduce emisiones".

Competencia desleal y acuerdo con India

El plan de emergencia de la cerámica también contempla la defensa comercial del sector en Europa, donde el PPCS reclama una posición firme del Gobierno de España para proteger a la cerámica frente a la competencia desleal de terceros países, especialmente en el futuro acuerdo comercial UE-India. "Sin reciprocidad ambiental, laboral y energética, ese acuerdo puede ser letal para nuestra industria", ha alertado Aguilella, quien exige cláusulas de salvaguarda que protejan la producción, el empleo y la inversión.

Finalmente, el secretario general del PPCS ha recordado el liderazgo de la presidenta provincial y el Consell buscando alianzas con otros territorios y reclamando ante el Gobierno de España y la Unión Europea, y ha asegurado que "el Partido Popular seguirá trabajando junto al sector para defender la cerámica".