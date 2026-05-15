Compromís quiere reactivar la Mesa de la Cerámica para pedir "medidas urgentes" ante la guerra y los costes de CO2

La industria cerámica se encuentra en un momento de enorme incertidumbre. La guerra en Oriente Medio encarece los precios de la energía y perjudica a la logística, mientras Bruselas no afloja en su objetivo de reducir de forma drástica las asignaciones gratuitas de emisiones de CO2, con un aumento de costes para el sector de más de 100 millones de euros anuales.

Ante este panorama, las formaciones políticas reivindican al sector ante las diferentes instituciones. Una de las más recientes es la aprobación, por parte de la Comisión de Industria de Les Corts, de una propuesta de Compromís que reclama la recuperación de la Mesa de la Cerámica.

Propuesta para reactivar la Mesa de la Cerámica

La iniciativa reclama "la participación directa de Presidencia de la Generalitat, la creación de un plan de contingencia industrial y laboral, ayudas extraordinarias para empresas gasintensivas y electrointensivas, así como programas de formación y recualificación profesional para los trabajadores afectados por ERTE o posibles reducciones de actividad", menciona la formación.

El diputado de la coalición en el parlamento autonómico Vicent Granel ha advertido de que "el sector cerámico no puede seguir afrontando todas las crisis en solitario mientras el Consell se limita a hacer declaraciones". En este sentido, ha lamentado que "hace tres años que no existe una coordinación efectiva entre Generalitat, empresas y sindicatos para afrontar una situación cada vez más complicada".

Críticas a la falta de coordinación

Granel menciona la reactivación de ERTE y despidos en empresas del sector, así como "las nuevas decisiones europeas sobre las emisiones de CO2". Por eso señala que la transición ecológica "es necesaria, pero no se puede hacer de espaldas a la realidad industrial; hay que trabajar intensamente para encontrar alternativas tecnológicas viables que sustituyan el gas en muchos procesos productivos".

La Mesa de la Cerámica se ha reunido en escasas ocasiones en los últimos años. La última vez fue en la primera mitad de 2023, cuando se analizaron las ayudas planteadas en su momento por la Generalitat para hacer frente a la crisis de costes de la energía.