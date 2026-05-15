Los sindicatos de la cerámica hacen frente común con la Generalitat: este es el motivo

No es habitual que unos representantes sindicales se posicionen junto a la Generalitat valenciana ante cuestiones que afectan a su futuro. Solo hay que fijarse en las protestas de los empleados de la educación y la huelga indefinida en la Comunitat. Tampoco es frecuente que esta alianza se materialice en la sede de una organización patronal. Pero estas cosas pueden ocurrir cuando hay que movilizarse contra una administración superior que puede poner en riesgo los intereses de todas estas partes.

Esto es lo que ocurrirá el lunes en la sede de los fabricantes de cerámica, Ascer. Los sindicatos CCOO y UGT van a mostrar su adhesión a la declaración que firmaron de forma conjunta la Generalitat valenciana y la región italiana de Emilia-Romagna el pasado 25 de marzo. El enemigo común es la propuesta de la Comisión Europea de reducir las asignaciones gratuitas de derechos de emisión de CO2. Algo que incrementará hasta en 163 millones de euros anuales los costes de la industria cerámica de Castellón, con la consiguiente pérdida de competitividad frente a los productores de países rivales.

Última oportunidad ante Bruselas

A pesar de la campaña emprendida por las patronales española e italiana en Bruselas, y de la creación de un manifiesto conjunto por parte de las dos regiones europeas que más cerámica fabrican en el continente, los dirigentes comunitarios no han mostrado ningún gesto hacia sus reivindicaciones, de modo que mantienen los planes previstos. Ahora, la última oportunidad es la presentación de alegaciones y la voluntad de la Comisión de negociar modificaciones en el sistema de emisiones, ante las quejas no solo del azulejo, sino de otros ámbitos industriales.