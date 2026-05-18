Cámara Castellón da a conocer su congreso cerámico, Ignite, a la rectora de la UJI

La Cámara de Comercio de Castellón prepara la primera edición de su nuevo congreso dedicado a los avances de la industria cerámica, Ignite 26. La presidenta de la institución cameral, María Dolores Guillamón, ha mantenido un encuentro con la rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, para exponer las líneas generales de este evento.

La presidenta de la Cámara ha destacado la total sintonía institucional con Eva Alcón, subrayando que este congreso es el motor necesario para que el clúster azulejero pase "de la resistencia a la resiliencia activa".

Alianza entre la Cámara y la UJI

Por su parte, la rectora, que en breve dará el relevo a Jesús Lancis, ha agradecido la confianza de la Cámara de Comercio en la UJI y ha subrayado que "la Universitat siempre será una aliada del territorio y de su entorno productivo para buscar respuestas a los desafíos que preocupan a la sociedad".

El congreso, que se celebrará los días 28 y 29 de septiembre, huye de los esquemas tradicionales para centrarse en un impacto real sobre la industria. El programa se articula en torno a cinco ejes estratégicos fundamentales: la descarbonización real y competitiva, la digitalización profunda mediante Inteligencia Artificial, el desarrollo de materiales cerámicos avanzados, la sostenibilidad integral y el análisis de la geopolítica industrial.