El congreso Qualicer desvela todos los nombres de su debate inaugural

El congreso Qualicer, dedicado a la calidad cerámica y organizado por el Colegio de Ingenieros Industriales de Castellón, ya ha dado a conocer todos los nombres que van a participar en la sesión inaugural de esta nueva edición, que se celebrará los días 10 y 11 de junio en el Auditori i Palau de Congressos de Castelló. Como en las ocasiones anteriores, el tema de arranque será la globalización de la calidad cerámica, y contará con las visiones de personalidades del sector vinculadas a diferentes puntos del planeta.

Tras anunciarse la presencia del director general de Lamosa en España, Julio Pascual, y el CEO de Equipe Cerámicas, Rogelio Vila, la organización da a conocer ahora que Héctor Morales será el moderador de la sesión. Morales es ingeniero industrial y fue CEO de Hispacensa en Guatemala, país en el que estuvo durante ocho años desarrollando su actividad profesional vinculada al sector industrial y cerámico. "Su perfil internacional y su experiencia en distintos mercados aportarán una visión especialmente interesante para conducir una de las sesiones históricas y más representativas del congreso", apuntan desde Qualicer.

Un moderador con perfil internacional

Además, se trabaja para incorporar a un último participante. Es James Durbin, de la empresa norteamericana Portobello. "Su participación sigue pendiente de confirmación", detallan.

Esta mesa redonda se celebró por primera vez en 2012. "Desde entonces se ha consolidado como uno de los espacios de reflexión estratégica más relevantes de Qualicer", mencionan. Su objetivo es "reunir a directivos y empresarios del sector para analizar los grandes retos internacionales de la industria cerámica, desde la competitividad y la globalización hasta la sostenibilidad, la energía, la innovación y las condiciones necesarias para mantener el liderazgo industrial en los distintos mercados mundiales", concluyen desde la organización.