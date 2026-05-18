Los sindicatos de la cerámica se unen con la patronal y la Generalitat ante la amenaza de la Unión Europea

La Comisión Europea sigue sin escuchar el sentir de la industria cerámica de España e Italia. Ante este panorama, los sindicatos UGT y CCOO se han unido a las reivindicaciones de la patronal Ascer y la Generalitat valenciana: quieren que se aflojen las estrictas obligaciones de Bruselas en materia de emisiones de CO2, ante el peligro de una drástica pérdida de puestos de trabajo.

Para ello, las dos organizaciones sindicales se han sumado al manifiesto creado por la Comunitat Valenciana y la región italiana de Emilia-Romagna, firmado el pasado 25 de marzo en Bruselas, y en el que se pide tiempo para que la cerámica pueda adaptar sus mecanismos de producción a la descarbonización.

Unidad sindical y empresarial

La secretaria general de CCOO-PV, Ana García, expuso que todas las partes reunidas "compartimos el compromiso con los objetivos climáticos europeos", pero al mismo tiempo "hay una situación de riesgo real a día de hoy, que puede afectar al empleo de miles de familias y a la economía de la provincia de Castellón. Por lo tanto, es importante que sea una transición justa y que tenga en cuenta las especificidades tecnológicas del sector".

El líder de UGT en el territorio autonómico, Tino Calero, afirmó que es "una reivindicación del conjunto del sector, formado tanto por las empresas como por los trabajadores, y que es justa y necesaria" ante un "momento especialmente relevante para el futuro de la cerámica", con inestabilidad política y alta dependencia del gas, y la particularidad de que la producción azulejera de España e Italia "se encuentra situada mayoritariamente en un territorio, y por lo tanto es evidente que tiene un impacto también en la actividad económica en ese territorio".

El respaldo de Ascer y la Generalitat

El presidente de Ascer, Ismael García Peris, mostró su satisfacción por el respaldo de los representantes de los trabajadores, al visibilizar "la unidad de todos cuando hay circunstancias que nos golpean". La propuesta de la Comisión Europea, avanzada hace seis meses, contempla una reducción del 34% en las asignaciones gratuitas de derechos de CO2. Algo que puede suponer costes añadidos de más de 100 millones de euros anuales para la industria, y una consiguiente pérdida de competitividad que pone en peligro la continuidad de puestos de trabajo. "Era muy importante saber con quiénes íbamos, quién estaría en nuestra compañía, y la gran satisfacción fue ver que estaríamos juntos en esta cruzada", expuso Peris.

El secretario autonómico de Industria, Felipe Carrasco, recordó que los dos sindicatos son "organizaciones capitales para el sector", en el que concurren "70.000 puestos de trabajo directos e indirectos, una facturación de casi 5.000 millones de euros y un sector exportador clave en la economía de Castellón". Añadió que el 35% de la economía de Castellón "depende directamente de la cerámica, que a su vez es clave para la economía valenciana".

Petición de apoyo institucional

Una vez incorporados los sindicatos a este manifiesto, desde la Generalitat se quiere que en el Congreso de los Diputados, en el Senado, ayuntamientos, diputaciones o el Gobierno apoyen esta iniciativa, y "hoy queremos pedir al resto de grupos políticos en Les Corts que se suban a este manifiesto, porque es de todos y debe contar con el apoyo de todos".

Después de la campaña de reuniones mantenidas a todos los niveles a lo largo del último medio año, la Comisión Europea anunció hace una semana que no alivian las obligaciones a la industria cerámica. Algo que cayó como un mazazo. Pese a ello, en la presentación de esta firma de los sindicatos se mencionó que queda una última esperanza, con el periodo de alegaciones abierto y la promesa de que en el mes de julio se tratará la revisión del controvertido mercado de emisiones.

Alegaciones y fondos para la transición

Las patronales de la cerámica europea van a alegar. Algo que también pueden hacer los estados miembros. Sobre la postura del Gobierno de España, Ismael García Peris espera que se posicione en este sentido. Por su parte, Felipe Carrasco afirmó desconocer si hay pretensiones de hacerlo. "Que nos lo comunicara sería una lealtad institucional, porque nosotros somos la administración más cercana". El secretario autonómico rememoró que hace unas semanas se mandó una carta del ministro de Industria, Jordi Hereu, en este sentido, "pero lo importante es seguir los trámites adecuados" para conseguir que la cerámica tenga una consideración especial.

Los secretarios generales de los sindicatos en la Comunitat aludieron a las inversiones desarrolladas por la industria azulejera para mejorar su sostenibilidad ambiental. Para Ana García "es importante que se pueda desarrollar algún plan de apoyo, con recursos públicos encima de la mesa para que el sector pueda hacer esa transición en las condiciones correspondientes", con recursos "que puedan poner a disposición la Generalitat, el Ministerio de Industria o incluso los fondos europeos". Tino Calero defendió la importancia de "avanzar en la soberanía energética, que se sigan haciendo esfuerzos también para apoyar al sector en los procesos de innovación e investigación que nos permitan ir reduciendo esa dependencia del gas", así como la necesidad de adecuar las redes de distribución eléctrica.

Inestabilidad global y lentitud europea

En cuanto a la situación general de la cerámica, el presidente de Ascer comentó que la suma de conflictos bélicos ha generado "una inestabilidad, que se traduce en reducción de negocio". Y aludió a las dificultades de la Unión Europea a la hora de tomar decisiones. "Hay quien toma decisiones como quien toma un café", en referencia a Donald Trump, "y nosotros para contestar tenemos que estar 27 de acuerdo; así no jugamos la misma liga", concluyó.