Porcelanosa reúne en una de sus tiendas a los mejores del diseño español

La amplia red de establecimientos que Porcelanosa tiene alrededor del mundo no solo ofrece los productos más punteros de este grupo, sino que también suele albergar numerosas actividades para reflexionar sobre las tendencias actuales y la evolución de las necesidades de los ciudadanos.

Dentro de esta dinámica, la tienda de Porcelanosa en Bilbao acogió la primera edición de la jornada ADN (Architecture Design Network). Una iniciativa organizada por la marca de piedra sinterizada y gran formato de Porcelanosa, Xtone, y la Asociación Nacional de Fabricantes y Exportadores de Muebles de España (Anieme), donde el diseño de mobiliario y la humanización de los espacios fueron los grandes protagonistas.

Diseño y espacios más humanos

La jornada reunió a importantes empresas del sector, galardonadas con el Premio Nacional de Innovación y Diseño. La sesión matinal contó con la participación de distinguidas firmas españolas de mobiliario como Andreu World, Gandia Blasco, Ondarreta, Punt Mobles, Sancal y Viccarbe. Durante este encuentro, las empresas compartieron proyectos e ideas centradas en la evolución del diseño de producto, la arquitectura y el interiorismo, poniendo el foco en las nuevas tendencias, los materiales y la necesidad de crear espacios más humanos y sostenibles.

También se desarrolló una mesa redonda sobre la atemporalidad de los buenos diseños, moderada por Clara Calvo, arquitecta y directora comercial de Xtone. Ernesto Belloch, director comercial de Andreu World, destacó: "La atemporalidad se busca de forma consciente, pero también es consecuencia de hacer bien las cosas... una pieza atemporal no es neutra o sin personalidad. Es una pieza bien proporcionada, cómoda, honesta en el uso de los materiales y capaz de adaptarse a distintos espacios y contextos".

Reflexiones sobre atemporalidad y bienestar

A su vez, Andrea Diego, CEO de Andrea Diego Interiorismo, destacó que los espacios que mejor envejecen son los que responden a necesidades reales y concluyó que "humanizar el diseño es conseguir que un espacio tenga alma y que no se sienta impuesto por el diseñador, sino pensado de verdad para quien lo vive".

Aitor García Vicuña, de AGV Estudio de Diseño Integral y socio colaborador de Solid Matter, reflexionó sobre la importancia de entender el diseño desde una perspectiva global. "Cuando diseñamos hacemos hincapié en que todo tenga sentido 360º, teniendo en cuenta al usuario final, al arquitecto, al interiorista y al diseñador de mobiliario", recalcó.

Materiales nobles y marca España

Por su parte, José Pérez, director creativo de Punt Mobles, manifestó la importancia de trabajar con materiales nobles y de crear piezas "que acompañen al usuario durante toda su vida". En este sentido, señaló que el objetivo es desarrollar productos perdurables en calidad y estética, que no pasen de moda y se adapten a las distintas etapas vitales de las personas. Pérez puso en valor la colaboración entre diseño e industria, afirmando que "cuando las visiones se alinean, las alianzas fortalecen a las marcas y permiten responder mejor a lo que demanda el mercado".

Andoni Díaz, CEO de AD Estudio y expresidente del Consejo General de Diseño de Interior, reivindicó el valor de la industria y la capacidad creativa de las personas. "La marca España es talento y calidad, y la industria debe apoyarse cada vez más en el talento nacional".

Innovación, emociones y showcooking final

Por otro lado, Josu Iriarte Campo, CEO de Grupo TEO, abordó la relación entre diseño, emociones y ciencia, y explicó que la innovación está directamente relacionada con la investigación neurológica sobre cómo influyen los espacios en la psique. Para Iriarte, "humanizar implica confort y bienestar", y aseguró que en sus proyectos trabajan "desde las emociones espaciales, las texturas, el color y la iluminación".

Tras la mesa redonda, tuvo lugar un cóctel con un showcooking del chef bilbaíno Julen Bergantiños, recientemente galardonado con una Estrella Michelin por su trabajo en el restaurante Islares.