Presentado el congreso Qualicer: previsión de asistentes, ponencias destacadas y avances sobre el futuro de esta cita

El congreso dedicado a la calidad cerámica, Qualicer, ultima los preparativos de su próxima edición. En esta ocasión será los días 10 y 11 de junio, con una jornada adicional el día 12, en la que se desarrollará una sesión técnica. Es la primera vez que se organiza en solitario por parte de la delegación castellonense del Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana, tras la ruptura con la Cámara de Comercio, que a su vez prepara otro congreso en septiembre con el nombre de Ignite.

El presidente del colegio, Mariano Hernández, afirma que la cita, con el Auditori de Castelló como sede, llega "en un momento especialmente relevante para la industria. El sector cerámico está trabajando en una transformación próxima, cercada por factores como la transición energética, la presión regulatoria en materia de emisiones, la presión de la competencia internacional y la necesidad de innovar en procesos, productos y aplicaciones". Ante estas circunstancias, "lo más necesario es disponer de un foro riguroso e independiente, con vocación internacional, que permita analizar los retos desde una perspectiva clínica y constructiva".

Más de 30 ponentes internacionales

La organización señala que habrá más de 30 ponentes internacionales en una veintena de sesiones, procedentes de Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Italia, México, Reino Unido o Turquía, que se articulan mediante tres ejes principales. Uno de ellos es la estrategia y competitividad global, el segundo es la sostenibilidad y los retos de la transición energética, y el tercero se basa en el futuro de la construcción, con un protagonismo especial de la construcción industrializada.

El director del Colegio de Ingenieros, Matías Martínez, comentó que Qualicer, "junto con Cevisama, ha sido el faro internacional que ponía al sector cerámico español en el mapa, y nuestra responsabilidad es mantener vivo este, ahora único referente a nivel global", tras la desaparición de la feria Cevisama como cita independiente.

Presentación del congreso Qualicer 2026. / Kmy Ros

Energía, electrificación e inteligencia artificial

Javier Rodríguez, secretario del congreso, adelantó algunas de las ponencias más destacadas. El director técnico de Pamesa-Tau, Pedro Sánchez, "abordará la gestión energética sostenible y eficiente desde la perspectiva de uno de los grandes grupos industriales europeos". También se tratará la electrificación en la cerámica, de la mano de uno de los responsables de Iberdrola. Otra aportación vendrá de Italcer, dueña de Equipe, que hablará de las posibilidades de capturar las emisiones de CO2 y transformarlas en materias que pueden destinarse a la venta para el sector de la construcción.

También se hará referencia a la inteligencia artificial o a las posibilidades de las piezas cerámicas ultrafinas. Tras las dos primeras jornadas en el Auditori, la sede de los ingenieros albergará una sesión técnica dedicada a las últimas novedades sobre las propiedades y certificaciones en materia de resistencia al deslizamiento.

Previsión de 300 congresistas

En cuanto a la previsión de asistencia, se espera la llegada de unos 300 congresistas, que podrán formalizar su presencia en los próximos días, cuando esté activada la página web. El presidente del Colegio de Ingenieros en Castellón también habló del futuro de este Qualicer organizado en solitario. Mariano Hernández considera "positivo que haya dos congresos en la provincia", y baraja la posibilidad de que Qualicer "pase a los años impares, para no coincidir con otros eventos, de modo que haya actividades con diferentes enfoques; el nuestro siempre más técnico y centrado en la calidad".