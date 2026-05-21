Una empresa cerámica de Castellón cambia de propietarios: visto bueno a la operación

Una empresa del triángulo azulejero de Castellón emprenderá una nueva etapa y alejará el peligro de desaparecer. Un paso relevante si se tiene en cuenta que forma parte del grupo de ceramistas de pequeño tamaño, más vulnerables a los incrementos de los costes energéticos y de las materias primas.

La Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Castellón ha dado el visto bueno a una operación de compraventa, presentada en enero dentro de un proceso concursal. Cuatro meses más tarde se ha dictado el auto de autorización para adquirir la unidad productiva.

Luz verde judicial a la compraventa

La compañía, Mayolica Azulejos, ubicada en l'Alcora, estaba en concurso de acreedores desde diciembre. Al cabo de unas semanas se recibió una oferta de compra, anunciada en su momento por 3,23 millones de euros. Lo más importante de la propuesta no es solo la continuidad de la actividad, sino también el mantenimiento de la plantilla, formada por unas 35 personas, que han vivido este proceso con incertidumbre debido al tiempo de espera.

Una vez obtenidas las garantías por parte del órgano judicial y después de dar el visto bueno a la medida, el próximo paso será la escritura de venta. De esta manera, la fábrica cambiará de propietarios, mientras que los empleados serán subrogados a la nueva empresa.

Un grupo suizo tomará el control

La anterior novedad relacionada con Mayolica Azulejos fue la apertura de la fase de liquidación de la empresa, aprobada el 23 de abril. Un trámite que estaba relacionado con el análisis de la oferta de compra presentada. El futuro dueño de la firma alcorina es un grupo suizo, The Consortium Team, que según su página web se dedica al "asesoramiento estratégico y comercial en materia de decoración, concepción, equipamiento, diseño, renovación y todas las operaciones de compraventa en Suiza y en el extranjero". Ya cuenta con empresas de muebles, y ahora añade una empresa cerámica a sus proyectos.

El documento presentado por el administrador concursal, Federico Castellano, hacía referencia a la postura favorable de los trabajadores a esta compra. Durante los últimos cuatro meses han estado pendientes de novedades, ya que en esta primavera habían sumado varias semanas de ERTE sin saber si la operación llegaría a buen puerto.