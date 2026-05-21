Las eurodiputadas valencianas del PSOE piden a Bruselas "reglas climáticas realistas" para la cerámica

Las eurodiputadas socialistas Sandra Gómez y Leire Pajín han reclamado a la Comisión Europea que revise las reglas con las que se calculan las exigencias climáticas para la industria cerámica, con el objetivo de que Europa avance en la descarbonización sin poner en riesgo este sector fundamental para el empleo y el tejido industrial de la provincia de Castelló.

Gómez y Pajín recogen así las preocupaciones trasladadas por la industria cerámica castellonense y reclaman que los indicadores europeos sean “más realistas” y tengan en cuenta las dificultades específicas de este sector intensivo en energía.

Petición a Bruselas para revisar la metodología

“La cuestión es sencilla: no todos los sectores pueden reducir emisiones al mismo ritmo ni con las mismas herramientas, y la cerámica sigue teniendo alternativas limitadas para sustituir los procesos actuales sin perder competitividad”, han defendido.

Las parlamentarias socialistas plantean a la Comisión Europea que concrete cómo y cuándo piensa incorporar estas reclamaciones, después de que el propio ejecutivo comunitario haya abierto la puerta a revisar la metodología actual y estudiar indicadores más ajustados a cada sector.

Un indicador específico para la cerámica

Además, Gómez y Pajín piden un indicador específico para baldosas cerámicas y productos relacionados, de manera que las exigencias europeas reflejen mejor las condiciones reales de producción y no acaben generando un impacto desproporcionado sobre las empresas, los puestos de trabajo y la capacidad exportadora del sector.

Por último, las eurodiputadas socialistas también reclaman medidas para evitar que la producción se traslade fuera de Europa a países con menores exigencias climáticas. “La transición verde debe ser justa y útil. Debe reducir emisiones, sí, pero no puede hacerlo debilitando una industria que da empleo, fija población y sostiene buena parte de la economía de Castelló”, han concluido.