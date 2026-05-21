Cómo vender cerámica en medio del caos global: las claves de los expertos en la jornada Vigilancer

Una de las fortalezas de la industria cerámica de Castellón es la capacidad de vender productos de la provincia por todo el mundo. Un valor positivo que genera inquietudes entre los empresarios cuando hay turbulencias en los mercados internacionales. Eso es lo que ocurre ahora, y esa es la dinámica que se ha repetido en los últimos años con diferentes conflictos repartidos por el planeta.

Para encontrar respuestas, la octava edición de la jornada Vigilancer, impulsada desde la Diputación de Castellón y el Instituto de Tecnología Cerámica, se ha centrado en el actual escenario del comercio exterior, con ponentes que han aportado claves para tratar de anticiparse a las necesidades de la clientela mundial.

Claves geopolíticas para la exportación

El primer experto fue Miguel Otero, procedente del prestigioso Real Instituto Elcano, que detalló el papel que tiene la Unión Europea en la lucha entre Estados Unidos y China por la hegemonía global. "Sabemos muy poco de China, mientras los chinos saben mucho más de Europa", mencionó. Las políticas del gigante oriental llevan sus productos por todo el mundo y con gran valor añadido, como los coches eléctricos. Un fenómeno que es "como una gran ola, que no se puede parar, por lo que hay que saber cabalgarla". En este sentido, valoró como acertada la postura del Gobierno de España de buscar acuerdos con China y mantener distancia respecto a las posturas de Estados Unidos en conflictos como el de Oriente Medio.

Otero considera errónea la postura de Estados Unidos de aplicar aranceles. "Es un tiro en el pie, porque los acaba pagando el consumidor americano, y nadie cree que con la recaudación de los aranceles se reindustrialice el país".

Europa, India y valor añadido

En cuanto a Europa, recordó el Informe Draghi, "que anima a ponerse las pilas" a la hora de ganar peso industrial. También aludió a la necesidad de buscar nuevos aliados internacionales, citando los pactos de Mercosur o la India.

Peligro en los precios de los carburantes La economía global se está adaptando al nuevo escenario planteado desde marzo, con el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, con el consiguiente bloqueo del estrecho de Ormuz. Uno de los intervinientes de la jornada, Víctor Burguete, del centro Cidob de Barcelona, expuso la necesidad de que el conflicto finalice pronto para evitar males mayores. "Si esto se alarga y Estados Unidos no consigue salir de Ormuz sin ver dañada su superioridad internacional, puede aumentar el precio de los carburantes", lo que derivaría en un aumento de la inflación y los tipos de interés. Incluso valoró que "hace falta más presión en los mercados financieros" para conseguir una salida de este problema antes de una caída en las bolsas.

Al hilo de estos acuerdos comerciales, el investigador de la UJI Bojan Shimbov confía en que los efectos sean positivos. Sobre la cerámica y la competencia india, afirmó que el clúster de Castellón "debe buscar nichos de mercado para ser más competitivo, por lo que no hay que luchar en costes bajos, sino aprovechar la capacidad productiva y la capacidad de innovar para vender productos más avanzados, con valor añadido y mayores ganancias".

Inauguración de la jornada. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Un sector muy expuesto al exterior

El responsable del proyecto Vigilancer, Vicente Lázaro, detalló que la cerámica "vende tres cuartas partes de lo que produce a la exportación, los esmaltes lo hacen en dos terceras partes e incluso la maquinaria ya alcanza cifras del 40%, que seguro irán a más en el futuro". Por eso, "estamos sometidos a perturbaciones internacionales, que últimamente han crecido en naturaleza y número". De ahí la presencia de los expertos en Castellón.

El presidente del ITC-AICE, Juan Vicente Bono, expuso que el azulejo "es una industria dinámica y un ejemplo internacional de cómo un sector tradicional puede ser a la vez líder en innovación". Para ello, es "necesario comprender el entorno, anticipar riesgos, diversificar mercados, gestionar dependencias energéticas y logísticas y responder a una geopolítica que influye cada vez en la economía real".

Reflexiones desde Castellón

El diputado provincial de Promoción Cerámica, Vicente Pallarés, destacó que del resultado de las ponencias "van a surgir reflexiones para generar ideas, alianzas y nuevas perspectivas que serán muy útiles para el futuro de nuestro tejido empresarial". El vicerrector de Innovación, Transferencia y Divulgación de la UJI, David Cabedo, mencionó la capacidad de la jornada para saber cómo afectan al azulejo hechos como la guerra en Irán, "y qué pasos se podrían dar para la ejecución de movimientos estratégicos en este nuevo tablero mundial".