Una de las marcas de Pamesa reúne a clientes y colaboradores en La Cerámica

En el mismo campo en el que el Villarreal consolidó la tercera plaza de LaLiga unas horas antes, la firma Ascale, del grupo Pamesa, celebró la tercera edición de su torneo, en la que reunió a clientes, colaboradores y amigos de la marca.

Tras el éxito de las anteriores ediciones, el torneo se consolida como una cita especial para la compañía, reflejando una filosofía basada en el trabajo en equipo y la cercanía. Diez equipos —Mystic, Savanna, Apennino, Foresta, Armani, Amaya, Lucca, Aura, Arizona y Nebula— saltaron al campo para vivir una experiencia única en el hogar del Villarreal CF.

Experiencia en el estadio

Antes del inicio de la competición, los asistentes recibieron unas palabras motivadoras de Marcos Senna, leyenda del Villarreal CF, quien compartió su visión sobre el esfuerzo, la pasión y el valor del equipo.

Vestirse en los vestuarios oficiales, recorrer el túnel de salida y jugar sobre el mismo césped en el que anoche los groguets se hicieron con el tercer puesto de la Liga convirtieron la jornada en una experiencia inolvidable para todos los participantes.

Vínculos con la marca

Tras los partidos, el evento continuó en el restaurante El Ceramista, dentro del propio estadio, donde asistentes y organización compartieron un ambiente distendido y cercano.

Con esta tercera edición, Ascale reafirma su apuesta por crear vínculos auténticos y generar experiencias memorables junto a quienes forman parte de la marca día a día.