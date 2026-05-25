Evento
Porcelanosa: Una de las mujeres más famosas de España amadrina la inauguración de la tienda de Bilbao
La cita reunió a destacadas personalidades, y una demostración gastronómica con estrella Michelin
Abrió sus puertas en diciembre, pero fue el pasado jueves cuando se inauguró por todo lo alto la nueva tienda de Porcelanosa en Bilbao. Un showroom situado en la plaza Euskadi 2, que desde su reciente transformación ha ganado importancia como una de las principales zonas comerciales de la ciudad.
El acto contó con la asistencia de destacadas personalidades del mundo de la empresa, la arquitectura y el interiorismo de la ciudad, que quisieron ver de primera mano el gran abanico de posibilidades que ofrece la empresa de Vila-real. Los primeros instantes estuvieron protagonizados por el típico baile vasco, el aurresku, acompañado de música en directo. La fiesta se completó con una demostración gastronómica a cargo del cocinero bilbaíno Fernando Canales Etxanobe, que cuenta con una estrella Michelin y dos soles Repsol. El chef realizó un showcooking ante la mirada de los asistentes en una Smartkitchen de Gamadecor. También preparó un cóctel diseñado para la ocasión, inspirado en las materias primas de la cerámica.
Inauguración en bilbao
Una de las personas más famosas de España, la presentadora vasca Anne Igartiburu, ejerció de maestra de ceremonias de esta inauguración. Durante su intervención destacó el papel de Porcelanosa como dinamizador de las tendencias en Bilbao. El listado de asistentes incluyó a personalidades como la interiorista Natalia Zubizarreta y el reformista John Arribas, más conocido en redes sociales como John te lo busca, entre otros.
La multinacional presentó su modelo de tienda, "que incluye experiencias exclusivas e inmersivas para los clientes de Bizkaia, y que se replicará próximamente en otras ciudades. En el nuevo espacio, dividido en cuatro áreas, destaca la biblioteca cerámica, que incluye funcionalidades interactivas. También cuenta con la zona técnica de aguas y la exposición de producto con diferentes ambientes lifestyle", destacaron desde Porcelanosa.
Experiencia inmersiva
Además, hay una cuarta área, Home Senses, destinada a las propuestas más innovadoras. Se trata de una vivienda inteligente, que ofrece una experiencia inmersiva y muestra, de forma dinámica, las aplicaciones y soluciones de las siete firmas de Porcelanosa Grupo a través de un recorrido inspirado en una casa automatizada. Tal y como ocurre con el resto de puntos de venta de la firma, se espera que el de Bilbao sea un punto de encuentro para los profesionales del sector, "donde se organizarán jornadas, sesiones y encuentros exclusivos, destinados a fomentar sinergias y promover el intercambio de conocimientos, experiencias y tendencias", concluyen.
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