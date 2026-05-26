Unos emprendedores de l'Alcora crean un sistema para instalar de forma fácil y barata pavimento cerámico

La capacidad de innovación de la cerámica es infinita, como demuestran dos jóvenes emprendedores que buscan revolucionar uno de los aspectos más complejos de los pavimentos hechos con este material: el de la colocación.

El Ayuntamiento de l'Alcora ha mostrado su respaldo a esta novedosa creación, llamada Ondablock, y que reinventa el método habitual de colocación. El alcalde de la ciudad, Samuel Falomir, y el concejal de Industria, Pablo Delgado, se reunieron con los impulsores del proyecto, Jordi Peñarrocha y Guillem Vicent. La clave está en añadir a las piezas cerámicas una base desarrollada con polímero termoplástico reciclado adherido. "Esta tecnología permite instalar pavimentos de forma más rápida, limpia y eficiente frente a los métodos tradicionales, eliminando procesos como el uso de adhesivos cementosos o, en determinados casos, incluso la retirada del suelo existente", señalan desde el consistorio.

Detalle de las piezas de polímero adheridas a la superficie cerámica. / Javier Nomdedeu

Innovación en la colocación

Entre las ventajas está la reducción de tiempos de instalación, la optimización de costes, la disminución de residuos en obra y una mayor facilidad de mantenimiento o sustitución de piezas. Según los datos aportados por la compañía, Ondablock puede generar "un ahorro de más del 40% en reformas sobre pavimento existente y de más del 30% en instalaciones de primera colocación respecto a los sistemas tradicionales. Además, el sistema alcanza ritmos de colocación de entre 25 y 30 metros cuadrados por hora".

Jordi Peñarrocha y Guillem Vicent son los jóvenes que han ideado este sistema. / Javier Nomdedeu

El proyecto está dirigido tanto al ámbito residencial como al comercial y profesional, ofreciendo soluciones para viviendas, oficinas, espacios contract, retail o rehabilitación de interiores. Asimismo, Ondablock pone el foco en profesionales como arquitectos, interioristas, distribuidores de material cerámico y empresas vinculadas al sector de la construcción, apostando por una propuesta alineada con las nuevas necesidades de agilidad, sostenibilidad y eficiencia en obra.

Primer proyecto en Turín

El método ya se ha implantado en un primer proyecto ejecutado en Turín, Italia, lo que supone un primer paso importante para esta nueva compañía. Por parte del Ayuntamiento valoran el desarrollo de iniciativas empresariales innovadoras vinculadas al municipio y al tejido cerámico local, destacando la importancia de apoyar proyectos emprendedores que apuestan por generar valor añadido, innovación y nuevas oportunidades dentro de uno de los sectores estratégicos de la provincia de Castellón.

El sistema se puede aplicar sobre un pavimento ya existente sin necesidad de retirar materiales. / Javier Nomdedeu

Para Jordi Peñarrocha y Guillem Vicent, Ondablock nace en un contexto especialmente exigente para el sector, aunque consideran que los escenarios más complejos también representan una oportunidad para aportar nuevas ideas y evolucionar los modelos existentes. "Creemos que cualquier momento, por difícil que sea, puede convertirse en una oportunidad para construir algo diferente y sumar nuevas soluciones al mercado", explican.

Nuevas posibilidades para la cerámica

Con esta filosofía, ambos emprendedores trabajan en consolidar un proyecto que busca abrir nuevas posibilidades en el uso de la cerámica y evolucionar la forma en la que se entienden los espacios y los procesos constructivos. Una apuesta nacida en l'Alcora que combina innovación, industria y emprendimiento con el objetivo de aportar una visión renovadora al sector cerámico.