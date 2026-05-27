El congreso cerámico Ignite rubrica una alianza internacional

La Cámara de Comercio de Castellón ha dado un paso más en la proyección internacional de Ignite, el Congreso Internacional de Innovación Cerámica, tras formalizar un importante convenio de colaboración con la Universidad de Aveiro. Este acuerdo, suscrito por la presidenta de la institución cameral, Mª Dolores Guillamón, refuerza de forma estratégica la cita que se celebrará en Castellón los próximos 28 y 29 de septiembre.

La alianza con la Universidad de Aveiro, representada por su vicerrector João Veloso, sitúa al congreso como el epicentro del intercambio de conocimiento entre los principales polos cerámicos de la Península Ibérica. La prestigiosa institución lusa se incorpora como entidad colaboradora con el objetivo de fomentar la innovación, la investigación y la transferencia tecnológica hacia el sector empresarial.

Excelencia científica y sostenibilidad

En virtud de este convenio, la Universidad de Aveiro participará activamente en la definición de los contenidos científicos del congreso, aportando su experiencia especialmente en los ejes de descarbonización, sostenibilidad industrial y economía circular.

Mª Dolores Guillamón ha destacado la relevancia de este acuerdo, que subraya la "confianza mutua" y la "total sintonía" entre Castellón y Portugal para afrontar los desafíos globales del sector.

Un frente común

"Caminar de la mano de una institución con el prestigio de la Universidad de Aveiro nos permite dotar a IGNITE de una excelencia técnica indiscutible, consolidando a nuestra provincia como el faro de la innovación cerámica internacional", ha señalado la presidenta.

Con esta nueva incorporación, Ignite refuerza su panel internacional, sumando la experiencia de la universidad lusa a los apoyos ya confirmados de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, la Generalitat Valenciana, la Diputación de Castellón, el Ayuntamiento de Castelló, el Ayuntamiento de Vila-real, el Ayuntamiento de l'Alcora, PortCastelló; firmas líderes como Porcelanosa, Errece, Iberdrola y el Banco Sabadell.