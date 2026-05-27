El congreso Qualicer anuncia una nueva aportación desde Italia
Habrá una ponencia sobre la gestión de procesos en la industria
El congreso Qualicer 2026 ha confirmado, en una visita a Bolonia, la participación de Elisa Franzoni, directora del Centro Ceramico de Italia, quien presentará el trabajo "Mineralización de la cal residual procedente de los filtros de la industria cerámica. Proyecto CCS4CER".
La ponencia abordará una de las líneas de investigación más relevantes actualmente para la industria cerámica europea: la reducción de emisiones y la valorización de residuos generados durante los procesos industriales. En concreto, el proyecto CCS4CER analiza alternativas para la mineralización de la cal residual procedente de los sistemas de filtrado de la industria cerámica, explorando soluciones innovadoras relacionadas con la captura y almacenamiento de carbono (CCS).
Reducción de emisiones
Este trabajo se enmarca dentro del creciente esfuerzo del sector por avanzar hacia modelos productivos más sostenibles y descarbonizados, una cuestión que ocupará un lugar central en el programa técnico de QUALICER 2026. La investigación desarrollada por el Centro Ceramico se centra en tecnologías capaces de transformar subproductos industriales en materiales con valor añadido, contribuyendo simultáneamente a la reducción de emisiones de CO2.
Elisa Franzoni cuenta con una amplia experiencia investigadora en materiales, sostenibilidad y procesos de innovación aplicados a la construcción y a la industria cerámica, y su participación reforzará aún más el carácter internacional y técnico del congreso.
Congreso internacional
QUALICER 2026 reunirá nuevamente en Castellón a fabricantes, proveedores de tecnología, centros de investigación y expertos internacionales para debatir sobre los principales retos de futuro del sector cerámico, con especial atención a la electrificación, la eficiencia energética, la descarbonización y las nuevas tecnologías de proceso.
El congreso, que celebrará su XIX edición los próximos días 10 y 11 de junio en el Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón, cuenta ya con la participación confirmada de ponentes y representantes procedentes de Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Italia, México, Reino Unido, Turquía y España, consolidando nuevamente a Castellón como uno de los grandes puntos de encuentro internacionales de la industria cerámica.
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