Una empresa cerámica de Castellón entra en concurso de acreedores: intervenidas las facultades de administración

Las empresas de la cerámica de Castellón están rodeadas de múltiples factores que afectan a su estabilidad financiera. El pasado año estuvo marcado por la batalla arancelaria con Estados Unidos, que es, a la vez, el principal cliente internacional del sector. Además, la guerra en Oriente Medio ha provocado un encarecimiento de los costes energéticos y dificultades en los procesos logísticos. Un panorama que afecta de forma especial a una industria que exporta más del 70% de todo lo que fabrica. A nivel interno está la amenaza de la Comisión Europea, que pretende limitar de manera drástica las asignaciones gratuitas de emisiones de CO2, lo que puede suponer un sobrecoste multimillonario para las mercantiles.

En los últimos meses se han sucedido situaciones de crisis en determinadas compañías del azulejo provincial, que han tenido que dar el paso de declararse en concurso de acreedores, al no poder hacer frente a sus pagos. Fue el caso de Mayolica, en l'Alcora, que podría reconducirse si se cierra definitivamente la operación de compra por parte de una firma suiza, y que contempla mantener a la plantilla. Peor suerte corrió Azteca, que ya está en fase de liquidación tras entrar en concurso y despedir posteriormente a sus trabajadores. También ha cerrado un fabricante de Castelló, Codicer.

Otra cerámica en concurso

Ahora hay otra compañía cerámica en dificultades. El Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) da a conocer que Cerpa, ubicada en Onda y con más de 45 años de trayectoria en el sector, está en proceso concursal desde hace unas semanas. La Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Castellón determinó en un auto del 24 de marzo el "concurso voluntario y ordinario" de esta empresa, más "la intervención de las facultades de administración y disposición de su patrimonio por el concursado".

Desde entonces hay nombrado un administrador concursal, que ya ha presentado ante la jueza un primer informe sobre la situación de la empresa. Este edicto judicial añade que las partes personadas "podrán impugnar el inventario y la lista de acreedores dentro del plazo de 10 días" a partir de su publicación oficial. Este periódico ha tratado de ponerse en contacto con el administrador, sin haber obtenido todavía respuesta.

Lista de acreedores

Entre los acreedores de Cerpa hay una serie de entidades financieras, a las que se unen compañías suministradoras de materias primas para la industria azulejera, el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), la Diputación de Castellón, el Ayuntamiento de Onda o la Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana.