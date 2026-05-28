Porcelanosa premia a uno de los mejores arquitectos del mundo

Porcelanosa celebró por segundo año consecutivo en el estadio Bernabéu la entrega de los premios a los mejores proyectos de arquitectura, interiorismo y promoción inmobiliaria. Un espacio que cuenta con materiales creados desde la firma de Vila-real, y que simboliza la sinergia entre el club blanco y el grupo empresarial.

Uno de los momentos centrales de la ceremonia en esta 17ª convocatoria de premios fue la entrega del galardón de homenaje a uno de los mejores arquitectos del mundo, el japonés Riken Yamamoto, que recibió el premio Pritzker, considerado como el Nobel de esta disciplina, en 2024. Recibió la condecoración de manos de Héctor Colonques Moreno, presidente de Porcelanosa Grupo.

Homenaje a Riken Yamamoto

El arquitecto japonés fue laureado por el grupo empresarial por su trayectoria internacional, marcada por una visión de la arquitectura concebida como herramienta de cohesión social y generadora de comunidad. A través de su estudio, Riken Yamamoto & Field Shop, ha desarrollado proyectos que integran espacios, personas y entorno bajo una misma filosofía de convivencia.

A lo largo de la gala, el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, destacó en su intervención "la solidez y continuidad de la relación entre el club y Porcelanosa Grupo". Una colaboración que se ha consolidado con la incorporación de materiales de la firma en nuevas zonas del Bernabéu.

Arquitectura contemporánea

Por su parte, Héctor Colonques García-Planas, director comercial de Grandes Proyectos en Porcelanosa Grupo, destacó el papel de estos premios como impulsores del talento y del valor de la arquitectura contemporánea, agradeciendo además la colaboración del Real Madrid para acoger el evento.

El acto reunió a cerca de 300 invitados -arquitectos, diseñadores, promotores inmobiliarios y representantes del ámbito empresarial-, consolidándose como uno de los encuentros de referencia del panorama arquitectónico y creativo internacional.

Gala en el bernabéu

La ceremonia, celebrada en la sala de prensa del Bernabéu, fue conducida por la periodista y presentadora de televisión Isabel Jiménez. La velada continuó con una cena en el palco de honor del estadio.

El evento contó con el patrocinio principal de Banco Santander y la colaboración de cuatro partners: Arkoslight, Engel & Völkers, Miele y Occident. A su vez, destacó la presencia especial del nuevo BMW iX3 100% eléctrico como coche oficial.

Jurado internacional

En esta celebración, Porcelanosa reunió a reconocidas personalidades del ámbito de la arquitectura y el diseño como miembros del jurado. Rosa Agraz, cofundadora del estudio Arroyo Solís Agraz (México); Lázaro Rosa-Violán, director y director creativo de Lázaro Rosa Violán Studio (España); Ju-Wei Chen, fundadora y directora creativa de Txengo Studio (Reino Unido); Antonio De Martino, vicepresidente del estudio de diseño integrado Gnosis Progetti (Italia); y Margherita Frezza, arquitecta del equipo de 2Portzamparc Associés (Francia), fueron los responsables de valorar las propuestas presentadas y de hacer entrega de estas distinciones.

En la categoría Diseño de Futuro – Estudiantes, el reconocimiento fue para Daniella Fanovich, alumna de la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología, quien recibió el galardón de manos de Margherita Frezza y Ju-Wei Chen.

Diseño del año

Con el objetivo de poner en valor la innovación y la creatividad en las diferentes disciplinas, el certamen reformuló la sección Diseño del Año, desglosándola en tres nuevas categorías. El premio Diseño de Producto del Año, presentado por Antonio De Martino, recayó en César Frías, CEO del estudio Morph, por el diseño de los interruptores Frames, realizados con la superficie mineral Krion.

Por su parte, Rosa Agraz entregó el reconocimiento Proyecto Arquitectónico del Año a Maria João Andrade, cofundadora y socia de MJARC Arquitectos Associados, por el residencial Douro Wood House. El último galardón en presentarse en la primera parte de los premios fue Proyecto de Interiorismo del Año, ofrecido por Lázaro Rosa-Violán a Aleksandar Davidovic, fundador y CEO de Studio Horkruks, por el proyecto Kota111, un club de campo y resort exclusivo en Serbia.

Menciones especiales

Tras la entrega de premios, tuvieron lugar las menciones especiales. El Mejor Proyecto Retail Nacional recayó en el proyecto LaFinca Grand Café. El galardón fue entregado por el presidente ejecutivo de BMW Group España y Portugal, Manuel Terroba, y recogido por la presidenta ejecutiva de Grupo LaFinca, Susana García-Cereceda.

En la categoría Mejor Promoción Inmobiliaria, el reconocimiento fue para Residencial Nervión. Hizo entrega del premio Juan-Galo Macià, presidente Iberia & South America de Engel & Völkers, mientras que Rosa Villaseca, CEO de Grupo ABU, fue la encargada de recogerlo.

Proyectos sostenibles y residenciales

Por su parte, el Centro de Atención Intermedia Integrada de Barcelona recibió la mención especial Mejor Proyecto Sostenible. Isidro Rubio, director de oficinas en la Zona Levante de Occident, presentó la distinción a Albert Vitaller, socio director de Albert Vitaller Arquitectura.

Posteriormente, Corales Villas se alzó con la mención Mejor Proyecto Branded Residences. Francisco Javier García-Sotoca Alepuz, Contract Sales Director de Arkoslight, se encargó de ofrecer el reconocimiento a Leonardo Omar, CEO de Leonardo Omar Arquitectos.

Hoteles y patrimonio

La vivienda unifamiliar Casa Les Coves fue reconocida con la mención especial al Mejor Proyecto Residencia. El galardón fue entregado por Antonio Salgado, director general de Miele Iberia, y recibido por el fundador de Junco Arquitectura, Julien Luengo Gómez.

Amàre Beach Hotel Sancti Petri logró el trofeo en la sección Mejor Proyecto Hotelero Nacional. El premio fue entregado por Javier Gallardo Maroto, director territorial de Banco Santander en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, y recogido por Salvador Luque y Pablo Liev, CEO de Fuerte Group Hotels y CEO de Liev Rodríguez Arquitectura, respectivamente.

Reconocimientos finales

Silvestre Segarra, vicepresidente de Porcelanosa Grupo, hizo entrega del reconocimiento Mejor Proyecto Hotelero Internacional a los resorts situados en República Dominicana, Secrets Playa Esmeralda y Dreams Playa Esmeralda. José Luis Martinavarro, CEO de Inversora Playa Esmeralda, recibió el homenaje.

Finalmente, María José Soriano, consejera delegada de Porcelanosa Grupo, concedió el distintivo Mejor Proyecto de Patrimonio Artístico a la Sala de Arte Santander por el museo de numismática recientemente inaugurado. En este caso fue la responsable del departamento de Patrimonio Artístico de Banco Santander, Belén Fernández Arteagabeitia, quien recogió el galardón.